نسمة محجوب: برامج اكتشاف المواهب سلاح ذو حدين

قالت الفنانة نسمة محجوب، إن برامج اكتشاف المواهب سلاح ذو حدين لأن هناك من يجتهد لكى يصل إلى هدفه والبعض الآخر لم يسع للوصول إلى ما يحلم به.



وأضافت "محجوب" خلال لقائها مع الإعلامية" لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة" أون"، أن الجزء السلبى فى برامج اكتشاف المواهب هو شعور المتسابقين بالسعادة داخل البرنامج واصطدامهم بالواقع بعد الخروج من البرنامج للبحث بمفردهم عن هدفهم.



وأوضحت أنها كانت طالبة بكلية إعلام جامعة الأمريكية ثم التحقت بقسم الأداء الغنائي بدلا من كلية الإعلام و ذلك بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي.

