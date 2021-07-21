أنا بعشق مصر.. سليم سحاب يتغزل في الفن والموسيقى المصرية

قال المايسترو سليم سحاب، إنه عاشق للأوبرا، مضيفا: "أنا بعشق مصر منذ صغري من خلال أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وأتيت إلى مصر في عام 1988 بدعوة من وزارة الثقافة وقمت بتنظيم 3 حفلات ".



وأضاف سليم سحاب خلال حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز": "أسست فرقتين في لبنان فرقة كبيرة وفرقة كورال الاطفال".

وتابع سليم سحاب: "الإمكانات الفنية المتواجدة في مصر كانت مغرية جدا بالنسبة لي وفي لبنان لم يكن لدي إمكانات كثيرة في فرقتي الموسيقية ".

وأكمل سليم سحاب : "مصر هي محصلة الفن العربي، والموسيقى المصرية هي الموسيقى العربية الفصحى، ومصر تعتبر المركز الأساسي للموسيقى والفن ومصر هي الوعاء الذي احتوى جميع الأنواع الموسيقية المتواجدة في العالم العربي ".

ولفت سليم سحاب :" عشت في لبنان 28 سنة وفي مصر عشت 33 سنة، مضيفا: "الفن ليس قوة ناعمة ولكنه قوة جبارة تغير تاريخ الأمم ".

تفاصيل عن حياة سليم سحاب

قال المايسترو سليم سحاب:" سألت امي في مرة عن موعد بداية سماعي للموسيقي فضحكت وقالت لي إنني بدأت اسمع الموسيقى قبل ولادتي وأمي كانت بتتوحم على اسطوانات محمد عبد الوهاب وموسيقى محمد عبد الوهاب ".

وتابع سليم سحاب:" عبد الوهاب عشق عاطفي وعلمي بالنسبة لي وأثناء دراستي للموسيقى لمدة 12 سنة في الاتحاد السوفيتي اكتشف عبقرية الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومستوى التفكير الموسيقي الخاص بـ محمد عبد الوهاب، والموسيقار عبد الوهاب عالمي بلا شك والموسيقار عبد الوهاب يمتلك موهبة التلحين بشكل كبير ".

وتابع سليم سحاب :" والدي كان ضد تعلمي للموسيقي وكان يرغب في قيامي بدراسة المحاسبة ، وبدأت ادرس المحاسبة من أجل تحقيق رغبة والدي ثم أدرس الموسيقى لتحقيق الشغف الخاص بي ".

وأكمل سليم سحاب :" والدتي كانت تحب عزف البيانو وكانت تغني وعائلة أمي كانت عائلة فنية، مضيفا:" السفر إلى روسيا ادى إلى تكوين مخزون علمي خطير في دماغي في مجال الموسيقى".

وتابع سليم سحاب :" ما درسته ليس قيادة الفرق الموسيقية فقط ولكنني درست تاريخ الموسيقى والتحليل الموسيقي ودرست عشرات المواد الموسيقية التي تنتج عالم موسيقي، وأنا محلل ومؤرخ وناقد موسيقى ".