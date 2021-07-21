عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا بعشق مصر.. سليم سحاب يتغزل في الفن والموسيقى المصرية

سليم سحاب
سليم سحاب

قال المايسترو سليم سحاب، إنه عاشق للأوبرا، مضيفا: "أنا بعشق مصر منذ صغري من خلال أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم  وأتيت إلى مصر في عام 1988 بدعوة من وزارة الثقافة وقمت بتنظيم 3 حفلات ".


وأضاف  سليم سحاب خلال حواره  في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز": "أسست فرقتين في  لبنان فرقة كبيرة وفرقة كورال الاطفال".

 

وتابع سليم سحاب: "الإمكانات الفنية المتواجدة في مصر كانت مغرية جدا بالنسبة لي وفي لبنان لم يكن لدي إمكانات كثيرة في فرقتي الموسيقية ".

 

وأكمل سليم سحاب : "مصر هي محصلة الفن العربي، والموسيقى المصرية هي الموسيقى العربية الفصحى، ومصر تعتبر المركز الأساسي للموسيقى والفن ومصر  هي الوعاء الذي احتوى جميع الأنواع الموسيقية المتواجدة في العالم العربي ".

 

ولفت سليم سحاب :"  عشت في  لبنان 28 سنة وفي مصر عشت 33 سنة، مضيفا: "الفن ليس قوة ناعمة ولكنه قوة جبارة تغير تاريخ الأمم ".

 

تفاصيل عن حياة سليم سحاب 

 

قال المايسترو سليم سحاب:" سألت امي في مرة عن موعد بداية سماعي للموسيقي فضحكت وقالت لي إنني بدأت اسمع  الموسيقى قبل  ولادتي وأمي كانت بتتوحم على اسطوانات محمد عبد الوهاب وموسيقى محمد عبد الوهاب ".

 

وتابع سليم سحاب:" عبد الوهاب عشق عاطفي وعلمي بالنسبة لي  وأثناء دراستي للموسيقى  لمدة 12 سنة في الاتحاد السوفيتي اكتشف  عبقرية الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومستوى التفكير الموسيقي  الخاص بـ محمد عبد الوهاب، والموسيقار عبد الوهاب عالمي بلا شك والموسيقار عبد الوهاب يمتلك موهبة التلحين بشكل كبير ".

 

وتابع  سليم  سحاب :" والدي كان ضد تعلمي للموسيقي وكان يرغب في قيامي بدراسة المحاسبة ، وبدأت ادرس المحاسبة  من أجل تحقيق رغبة والدي ثم أدرس الموسيقى  لتحقيق الشغف الخاص بي ".

 

وأكمل سليم سحاب :"  والدتي كانت تحب عزف البيانو وكانت تغني وعائلة أمي كانت عائلة فنية، مضيفا:"  السفر إلى روسيا ادى إلى تكوين مخزون علمي خطير في دماغي  في مجال الموسيقى".

 

وتابع سليم سحاب :"  ما درسته ليس قيادة الفرق الموسيقية فقط ولكنني درست تاريخ الموسيقى والتحليل الموسيقي ودرست عشرات  المواد الموسيقية التي تنتج عالم موسيقي، وأنا محلل ومؤرخ وناقد موسيقى ".

سليم سحاب الموسيقى مصر اخبار التوك شو المايسترو

ترشيحاتنا

خدمات تهمك| خط ساخن لشكاوى نقص الدواء.. توقعات الأرصاد لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يجري محادثات لضم سيرجي روبيرتو من برشلونة

دراجة كهربائية هدية من لكزس عند شراء النسخة UX .. تفاصيل

أبرزها التبرعات ..10 موارد يتكون منها صندوق حماية البيئة

فضل يوم القر .. وسبب تسميته بذلك وحكم صيامه

سفير روسيا بالولايات المتحدة: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ