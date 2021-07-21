خالد النبوي يحكي موقفاً إنسانياً للفنانة دلال عبد العزيز .. فيديو

حكى الفنان خالد النبوي، موقفاً إنسانياً للفنانة دلال عبد العزيز، أثر في شخصيته خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن النجمة دلال عبد العزيز كانت أول الفنانين حاولوا الاطمئنان عليه بعد أن تعرض لأزمة صحية.

وقال خالد النبوي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي ام سي" : "الفنانة دلال عبد العزيز كانت من أول الناس وقفوا بجانبي عندما تعرضت لوعكة صحية ، مؤكدًا أن الفن المصري مهم لأنه يعتبر جزءاً من مصر مثله مثل نهر النيل .

كشف"خالد النبوي"، عن دوره في فيلم "قمر 14 "، مؤكدًا أن دوره في الفيلم مذيع راديو، والفيلم عبارة عن مجموعة من الحواديت كل حدوتة يقدمها شخصان، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين.

وأوضح النبوي ، أن توفيق الحكيم قام بكتابة مسرحية أهل الكهف عام 1928 وتم نشرها بعد ذلك.

خالد النبوي يكشف عن سر عشقه للسينما

أكد الفنان خالد النبوي، أن السينما بالنسبة له سحر ومتعة؛ مشيرا إلى أن السينما هي خروجة العيد ، كما شارك في فيلم عندما كان طالبا في معهد الفنون المسرحية، وقدم العمل مع نجوم كبار مثل الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير البابلي .

وأضاف خالد النبوي ، أن حبه للسينما بدأ عند بداية تمثله مع كبار الممثلين عندما كنت طالباً في معهد الفنون المسرحية ، مؤكدا أنه كات طالباً مجتهداً ومميز .



وأوضح خالد النبوي ، أن الفنانة مني الصاوي طلبت منه العمل وساعدته فيو مقابلة محمد عبد العزيز في معهد السينما من أجل البدء في العمل مع الفنانة سهير البابلي وغيرها من عمالقة النجوم.