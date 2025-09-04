مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الشيخ عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي يوم الخميس، على هامش انعقاد الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة.

أكد الوزيران حرصهما على مواصلة تعميق التعاون الثنائى في شتى المجالات، مؤكدين تطلعهما إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء التنسيق بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في غزة، حيث أكدا أهمية وحدة الصف العربي ومساندة الحلول السياسية لحل النزاعات بما يعزز استقرار المنطقة.