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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثمنها 2.5 مليون جنيه.. توم كروز يتحدى فريق فورمولا 1 بسيارة بورشه|فيديو

توم كروز يتحدي فريق
توم كروز يتحدي فريق فورمولا 1 بسيارة بورشه | فيديو

يبدو أن سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" الخاصة بالنجم الأمريكي الشهير توم كروز ليست عملًا  فنيًا  فحسب، بل أصبحت أسلوب حياته، بعدما ظهر بسيارته الخاصة “بورشه”، و هو يتحدي سائقي الفومولا 1 علي حلبة السباق.

ظهر كروز البالغ من العمر 59 عامًا، على مضمار سيلفرستون الخاصة بسباقات فورمولا-1، حيث أقيم السباق الأخير ببطولة الجائزة الكبرى البريطاني لـ"فورمولا-1"، و كان الممثل الهوليوودي من بين الحضور.

وبحسب موقع "Motor1" العالمي،  عبر توم عن سعادته البالغة فور فوز البريطاني لويس هاميلتون بالسباق علي مضمار سيلفرستون.

بعدما تنافس  البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، منذ أيام علي حلبة السباق، و كان الفوز حليف هاميلتون، و قلص الفارق بينه وبين فيرستابن، المتصدر، إلى 8 نقاط في ترتيب فئة السائقين.

ليظهر توم كروز بسيارته بورشه GT3 911 الرياضية، على المضمار الشهير معلنا تحديه لمارك ويبر وديفيد كولتهارد سائقي فورمولا 1 السابقين.

وأبلي بطل سلسة أفلام مهمة مستحيلة الشهيرة بلاءً حسناً في منافسته سائقين محترفين لهم تاريخ علي حلبات السباقات.

أما سيارة النجم الأمريكي التي ظهر بها، فهي  بورشه 911 GT3 موديل 2022، التي دشنت بسكل رسمي في مارس الماضي بالأسواق العالمية للسيارات.

تمتلك بورشه 911 GT3 موديل 2022 محرك سداسي الأسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 502 حصان، وتبلغ سرعتها القصوي 317 كم/ساعة.

ومن ناحية السعر لسيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022، بلغ 161.100 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 2.53 مليون جنيه مصري.

بورشه توم كروز فورمولا 1 سيارة بورشه حلبة فورمولا 1

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