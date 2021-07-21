الأمور مستقرة.. محافظ الشرقية يوضح أوضاع المحافظة خلال أيام العيد

الشرقية

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أول أيام العيد مر بدون حدوث أى مشكلات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم المرور على المستشفيات والمجازر.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم الأهالي اتجهت لعدم الذبح فى الشوارع، وجميعهم كانوا بالمجازر التي تم فتحها بالمجان.

وتابع أن هناك مراقبة مستمرة على تلك المجازر، معقبا: "عدينا على أكثر من أدارة من إدارات الطوارئ للاطمئنان على الوضع وعلى المنتزهات وخدمات المياه والكهرباء".

وأشار إلى أن الأمور مستقرة الأن، متابعا أن كميات رفع المخلفات فى المواسم تزيد أكثر من ثلاث أضعاف الطبيعي، قائلا: "أحنا رافعين حالة الطوارئ ومفيش أجازات وفيه ورديات لرفعها".