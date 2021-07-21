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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة : رفع ١٢ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.. صور

رفع المخلفات
رفع المخلفات

شهدت محافظة الجيزة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك تواجد ميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير حيث تمكنت المحافظة من رفع حوالي ١٢ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار اليوم من خلال تشكيل مجموعات عمل من هيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن وشركات النظافة العاملة بالمحافظة وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، إمبابة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة بالاضافة الي الوحدات المحلية والقري بالمراكز والمدن.

وأشار المحافظ ان المخلفات التي تم رفعها شملت استقبال محطة مناولة الوراق التي تخدم أحياء الوراق وشمال والدقي والعجوزة
١٠٢٠ طن مخلفات بالاضافه الي استقبال محطة مناولة المريوطية التي تخدم أحياء الهرم  والعمرانية والطالبية وبولاق  الدكرور وجنوب الجيزة ١٦٣١ طن مخلفات وأستقبال  محطة مناولة كرداسة والتي تخدم مركز كرداسة واجزاء من أحياء بولاق الدكرور والهرم حوالي ١٠٠٠ طن مخلفات . 
لافتا ان محطة مناولة البراجيل والتي تخدم مناطق مركز أوسيم وأرض اللواء أستقبلت ٣٠٠ طن مخلفات و المقلب العمومي بشبرامنت والذي يخدم مراكز ومدن المحافظة والحملات المركزية بكافة الأحياء قد أستقبل ٨٠٢٠ طن مخلفات .

وكلَّف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة دوريا بأعمال إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.


من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أنه تم الدفع بـ25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات من الشوارع و إزالة أي نواتج للذبيح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.

 

 

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الجيزة عيد الأضحى المبارك الأضحى مخلفات قمامة شركات النظافة الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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