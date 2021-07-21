إنجازات غير مسبوقة في قطاع الزراعة بالفيوم خلال 7 سنوات.. إنشاء وتطوير 14 صومعة وشونة.. تجهيز 1790 مزرعة للماشية والدواجن و403 أخرى للأسماك الأبرز

محافظ الفيوم يستعرض إنجازات قطاع الزراعة خلال 7 سنوات

دعم وحدات الميكنة الزراعية ومد الجمعيات بــ 104 آلة لتسوية الأراضي

تجهيز 2920 صوبة للخضر والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية

ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع إحياء البتلو

مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق طفرة تنموية ونوعية

شهدت محافظة الفيوم إنجازات غير مسبوقة في قطاع الزراعة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية للدولة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الارتقاء بهذا القطاع المهم الذي يعمل به شريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن أن مصر بلد زراعي بالمقام الأول.

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه قد تم دعم محطات الميكنة الزراعية بمركزي إطسا وطامية بالمعدات الحديثة، إضافة لتوفير عدد 104 آلة زراعية لعدد 5 جمعيات شملت جمعيات بيهمو بمركز سنورس، وفانوس بمركز طامية، وقارون بمركز يوسف الصديق، وجمعيتى سيلا وإبجيج بمركز الفيوم، وضمت الآلات الزراعية آلات دراس وتذرية، ومحاريث دوراني ومحاريث تحت التربة، ومقطورات لنقل المعدات، وآلات رش ظهرية، وآلات حصاد وتربيط القمح، وحصادات ترددية، وجرارات بالملحقات، وآلات رش هيدروليكية، وآلات جمع وتقليم الزيتون، وبلانترات هوائية، وآلات لجني القطن، وآلات لتقليع البنجر.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تمتلك عدد 14 صومعة وشونة وهنجراً لتخزين الغلال، والقضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، بقدرة استيعابية تصل إلى 201 ألف و340 طناً، تشمل صوامع قصر الباسل بمركز إطسا، وصوامع طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشونتي العزب وأبشواي وصوامع مدينة الفيوم التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، كما شملت شون وهناجر بنك التنمية والائتمان الزراعي، شون سيلا، ومطرطارس، وعزبة قلمشاه، والشواشنة، وبني عتمان، وهناجر دمو، وودانيال، وتطون، وطامية.

وفيما يخص الأراضى الزراعية التى يتم زراعتها بالأساليب الحديث وتروى عن طريق الرش والتنقيط، أوضح محافظ الفيوم أنه يتم رى 43 ألف و418 فداناً بواسطة وسائل الري الحديث، بواقع 828 فداناً بزمام الفيوم، و801 فداناً بزمام مركز سنورس، و14 ألف 628 فداناً بزمام طامية، و13 ألف و64 فداناً بزمام إطسا، و14 ألف و97 فداناً بزمام يوسف الصديق، حيث تساهم منظومتى الزراعة والري الحديث في تقليل استخدام التقاوي بنسبة 25%، وزيادة الانتاج بنسبة 30%، وزيادة المساحة المنزرعة من خلال تبطين المجاري المائية بنسبة 10%، وتقليل استخدام مياه الري بنسبة 40%، لافتاً إلى أنه قد تم تبطين وتأهيل المجاري المائية بطول 88,594كم، لتخدم 44 ألف و730 فداناً.

ولفت محافظ الفيوم، أن المحافظة تستهدف تطوير الري لبساتين الفاكهة بإجمالي مساحة 28 ألف و504 فداناً، بواقع 2932 فداناً و19 قيراطاً بزمام الفيوم، وبزمام سنورس 8043 فداناً و11 قيراطاً، وفي زمام طامية 5994 فداناً و16 قيراطاً، وفي إطسا 292 فداناً و9 قراريط، وبزمام أبشواي 6193 فداناً و16 قيراطاً، ، وفي زمام يوسف الصديق 5050 فداناً، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف تحويل 16 ألف فدان على ترعة قوته الجديدة للري الحديث للزراعات المختلفة، وكذلك 2260 فداناً بمنطقة كوم أوشيم، لتقليل استخدام مياه الري بنسبة ٢٥%.

وتابع المحافظ، أن المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بتجهيز 2920 صوبة زراعية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لزراعة الخضر بمنطقة اللاهون بزمام مركز الفيوم، وهو ما يقابل حوالي 250 فداناً حال زراعتها بالطرق التقليدية، ويوفر مشروع الصوب 38 ألف فرصة عمل للشباب وخاصة خريجي الجامعات من كليتي الزراعة والهندسة، كما تم توقيع عقود إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالمنطقة نفسها على مساحة 16,5 ألف فدان، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد هذا المشروع بمثابة انجاز تاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل محافظة الفيوم.

وبشأن الزراعات التعاقدية أوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في زراعة القطن بصنف جيزة 95 ذات الانتاجية العالية، والمواصفات الجيدة، حيث تبلغ مساحة القطن المنزرعة خلال هذا العام 8943 فداناً وتستهدف المحافظة الوصول إلى 20 ألف فداناً خلال العام القادم، وبشأن محصول عباد الشمس الزيتى فإن المساحة المنزرعة به هذا العام 862 فداناً و12 قيراطاً بمختلف زمامات المحافظة، ومساحة القمح بلغت 200 ألف و510 فداناً، وبالنسبة لمساحة البنجر بلغت 34 ألف و621 فداناً بزيادة بلغت 15% عن العام الماضي، وتستهدف المحافظة للوصول إلى 50 ألف فدان العام القادم، وتستحوذ المحافظة على نسبة 4% من المستهدف من المحاصيل التعاقدية على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص النباتات الطبية والعطرية، أشار محافظ الفيوم إلى أن المساحة المنزرعة بشتى زمامات المحافظة بهذه النباتات بلغت 2429 فداناً، تنتج 10 ألاف و963 طناً، بواقع 814 فداناً منزرعة بنبات الشيح، وعدد 3 أفدنة بالنعناع البلدي، و525 فداناً نعناع قرنفلي، و222 فداناً حشيشة ليمون، و775 فداناً إقحوان، و45 فداناً شمر، و45 فداناً كراوية.

وبشأن الخدمات المقدمة للفلاحين، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم توزيع وتفعيل حوالي 30 % من عدد كروت الفلاح الموجودة بالبنك الزراعي المصري بالفيوم، وجاري إعطاء تسهيلات للمزارعين لاستلام الكارت الذكي، هذا بالإضافة إلى توفير الأسمدة لتحسين الانتاج، والمبيدات لمقاومة الآفات، بجانب مراكز الإرشاد الزراعي للتوعية بالأساليب الحديثة للزراعة، ودور مراكز التنمية الريفية التى بلغت 12 مركزاً بشتى أنحاء المحافظة، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الصحى والبيئى والزراعي والمفاهيم السكانية للفلاحين، فضلاً عن العمل على إنهاء الحيازات الوهمية التى بلغت 4838 فداناً، وفتح أبواب جديدة للرزق من خلال مبادرة "باب رزق" لتمكين المرأة اقتصادياً بفتح مشروعات صغيرة لها.

وأضاف محافظ الفيوم إلى أنه تم توفير عدد 30 ماكينة صراف آلي بمقرات الجمعيات الزراعية، للتيسير على المواطنين، بواقع 5 جمعيات بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، ففي الفيوم جمعيات زاوية الكرادسة ودسيا والصالحية وهوارة المقطع وسنوفر، وبمركز سنورس ترسا وفيديمين وسنورس أول ونقاليفة ومطرطارس، وجمعيات فانوس ومنشأة الجمال ومعصرة صاوى والمظاطلي والروضة بمركز طامية، وبمركز إطسا الجمعيات الزراعية بقرى، منية الحيط وتطون والغرق بحري وجردو وقصر الباسل، وفي أبشواى الجمعيات الزراعية بقرى أبو جنشو وسنرو القبلية وطبهار والنصارية والعجميين، وفي يوسف الصديق جمعيات الحامولي والمقراني والمشرك قبلي وقصر الجبالي وقارون.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوضح محافظ الفيوم، أن مزارع الماشية والدواجن بلغت 1790 مزرعة بواقع 1000 مزرعة ماشية، و790 مزرعة للدواجن، وبلغت تمويلات البنك الزراعي المصري مبلغ 542 ألف و212 جنيهاً لمشروعات تسمين الماشية بداية من عام 2018 حتى العام الحالي، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي حيث شمل التطوير مركزين لتجميع الألبان بناحيتي مناشي العرب ومطرطارس، وجاري تجهيز مركزاً ثالثاً بقرية البسيونية، وفيما يخص الاستزراع السمكي، لفت المحافظ إلى أنه تم تجهيز 403 مزرعة سمكية على مساحة 3285 فداناً تنتج 13 ألف و580 كيلو جرام أسماك سنوياً.

وأشار المحافظ، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، ضخ مبلغ 836 مليون جنيه، لعدد 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على 61 ألف رأس ماشية، إضافة لتطوير انتاج اللقاحات البيطرية، وتفعيل تشريع منع ذبح إناث البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم سداد قيم تلك التمويلات من قبل المستفيدين بنسبة بلغت 100%، كما تم ضخ 25 مليوناً و903 ألف و710 جنيهاً لعدد 136 مستفيداً جديداً، لتمويل شراء رؤوس ماشية لعدد 1813 رأس، بقيمة 17 مليوناً و448 ألف و710 جنيهاً، وتمويل تغذية لعدد 1691 رأس ماشية بقيمة 8 مليون و455 ألف جنيه، بجانب التمويل الميسر للمحاصيل الزراعية والمشروعات الصغيرة من خلال القيم التسليفية للبنك الزراعي المصري، بقيمة منح بلغت مليون و446 ألف و136 جنيهاً.

وكشف محافظ الفيوم عن إنشاء أحد المشروعات العملاقة "مجمع الانتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق" الذي يعد طفرة تنموية ونوعية، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والذي قام بافتتاحه رئيس الجمهورية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ويشمل المشروع إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية" سلالات اللحوم"، ومزارع أخرى لتربية الماشية منتجة الألبان،

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