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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثالث أيام عيد الأضحى.. محمد فؤاد يحيى حفلا في العلمين

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يحيي الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة، غدا الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، حيث يقدم مجموع من أجمل أغانيه. 

 

يذكر أن الفنان محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

من ناحية أخرى، حققت أغنية «ليه» لـ الفنان محمد فؤاد أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 


أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.


وتقول كلمات الأغنية: “ليه؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاهما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟ وإزاي أنا على طول كدا سيبته.. أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه”.

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد فؤاد عيد الأضحى الفنان محمد فؤاد ثالث أيام عيد الأضحى العلمين الجديدة

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