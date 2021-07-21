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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية جامعة عين شمس تعلن عن نتيجة الماجستير والدكتوراه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس نتيجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2021 ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك  اضغط هنا .

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وكشفت الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر، ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022  بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.

 وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية جامعة عين شمس  خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن شروط القبول للطلاب هي كالآتي:
1_ أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
2_ أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية. 
3_ أن يجتاز الطالب مستوى اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس .
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية لممارسة مهنة التدريس .
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج .
6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة أولى .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:
1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الأولى في تقديم البرنامج في مصر .
3_ بعد التخرج يكون الطالب معلم stem وهو تخصص نادر في مصر .
4_ يكون الخريج قادرا على التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية .
5_ منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأكد عميد تربية عين شمس إنه يوجد شرطين فقط للتشعيب:
1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم. 
2_ يتم التشعيب وفقا للإجراءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وبأعداد تتناسب وإمكانات الكلية وإعداد هيئة التدريس. والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب على البرامج من قبل الطلاب.

 

كما هنأت السفارة الصينية بالقاهرة و رئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بصدور القرار الوزاري في جمهورية الصين الشعبية  بترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس إلى معهد.


يأتي القرار بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الدراسة بفصل كونفشيوس، ويعد ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ معاهد كونفشيوس على مستوي العالم، حيث يتم  ترقية فصل إلى معهد بعد مرور خمس سنوات على انشائه.
جاء ذلك تكريماً لجهود فصل كونفشيوس جامعة عين شمس بعد تصدره الأنشطة الدولية على مستوي العالم من حيث المؤتمرات والندوات والمعسكرات. والأنشطة التعليمية والثقافية والدورات التدريبية في الابتكار وريادة الأعمال التي نظمها على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ إفتتاح  فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس في مايو من عام ٢٠١٨.  ويعكس ذلك ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز و النجاح الذي حققه  في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة و الثقافة الصينية من مختلف الفئات و التخصصات.
و من جانبه وجه أ.د. محمود المتيني   الشكر لرئيس جامعة جوانغ دونغ  الصينية  ولمعالي السفير الصيني لدى القاهرة والمستشار الثقافي الصيني، كما ثمن جهود كونفشيوس عين شمس و قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس،  آملاً فى تدعيم التعاون و أواصر الصداقة بين كافة الشركاء من الجانبين. 
وأعرب الجانب الصيني خلال المكالمة الهاتفية لرئيس جامعة عين شمس عن استعداده لتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولي مثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات الصينية من خلال معهد كونفشيوس.

جامعة عين شمس كلية تربية جامعة عين شمس عميد كلية تربية جامعة عين شمس نتيجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2021 تعديل باللائحة الداخلية

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