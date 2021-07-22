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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب المصري الديمقراطي يناقش كتاب "ثورة يوليو والحياة الحزبية".. غدا

فريد زهران ، رئيس
فريد زهران ، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى

يعقد اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حلقة نقاشية حول كتاب " ثورة يوليو والحياة الحزبية" للكاتب 
أحمد زكريا الشلق، بحضور دكتور عمرو الشوبكى، الكاتب والمفكر السياسي والبرلماني السابق، و محمود الريفي، الباحث في العلوم السياسية والإدارة العامة، وأمين اعلام الحزب الناصري بالسويس، و كريم الجمال، الكاتب وعضو اتحاد الشباب.

يدير الندوة محمد سيف أبو النجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب ، إعداد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري.

تبث المناقشة على صفحة اتحاد الشباب على فيس بوك غدا الجمعة 23 يوليو الساعة الثامنة مساء.

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كتاب ثورة يوليو والحياة الحزبية اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عمرو الشوبكى فيس بوك

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