شباب المصري الديمقراطي يناقش كتاب "ثورة يوليو والحياة الحزبية".. غدا

يعقد اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حلقة نقاشية حول كتاب " ثورة يوليو والحياة الحزبية" للكاتب

أحمد زكريا الشلق، بحضور دكتور عمرو الشوبكى، الكاتب والمفكر السياسي والبرلماني السابق، و محمود الريفي، الباحث في العلوم السياسية والإدارة العامة، وأمين اعلام الحزب الناصري بالسويس، و كريم الجمال، الكاتب وعضو اتحاد الشباب.

يدير الندوة محمد سيف أبو النجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب ، إعداد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري.

تبث المناقشة على صفحة اتحاد الشباب على فيس بوك غدا الجمعة 23 يوليو الساعة الثامنة مساء.