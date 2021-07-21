خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة ..أحمد العوضى يكشف تطورات حالتها الصحية

أحمد العوضى يكشف تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها للعناية المركزة..

ونرصد فى السطور التالية تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز ..

بداية المرض

أزمة ياسمين عبد العزيز بدأت عندما دخلت لتجري عملية جراحية لإزالة تكيسات على المبايض، وهي متلازمة شائعة تحدث لنسبة كبيرة من النساء ، وقيل في الأنباء المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز إنها كانت تعاني درجة شديدة من متلازمة تكيس المبايض أدت لاحتجازها في الرعاية المركزة.



أجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

وبعد ساعات من الحالة الحرجة لياسمين عبد العزيز، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي تواصلها مع الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز للاطمئنان على حالتها، وأكدت أنه قال لها :"ادعيلها هي في الرعاية الآن " .

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم .. وانا ماكنتش المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز فأنا مش هقول لاني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية ".

كما كشف الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد الماضي، أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وحدث لها تحسن وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها اثناء إجراء عملية في احد المستشفيات.

وتابع مقدم برنامج حضرة المواطن، أن الأخطاء الطبية أمر وأراد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز، لافتا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة.

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

كتب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تطورات الحالة الصحية لشقيقته، بعد تدهورها بسبب خطأ طبي في أثناء عملية جراحية.

وكشف شقيق ياسمين عبد العزيز، عن تحسن الحالة الصحية لها، بعد دخولها في غيبوبة منذ أيام، إذ كتب: «الحمد لله.. ياسمين عبد العزيز حالتها بتتحسن.. دعواتكم».

خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

أعلن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبر خروجها من العناية المركزة، بعد تحسن حالتها الصحية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل الي بيحبوها بس مفيش زيارت”.

حالة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى

كشف الفنان احمد العوضى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من العناية المركزة.

وقال أحمد العوضى عبر حسابه بـ فيسبوك :" الحمد لله یاسمین خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفًا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتي استقرار الحالة".



واضاف احمد العوضى:" اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم اليها ..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه".

دعوات الجمهور في يوم عرفة

بعيداً عن الخطأ الطبي وحالة ياسمين عبد العزيز، إلا أن مواقع التواصل الإجتماعي تحولت لسيل من الدعوات لـلنجمة ياسمين بالتزامن مع يوم عرفة ، بدءاً من أسرتها وزوجها النجم أحمد العوضي ، و زملائها في الوسط الفني الذين امتلأت صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي بـ صور وأدعية لياسين عبد العزيز في يوم عرفة العظيم .

الجمهور والمتابعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي أيضاً لم تخلو حساباتهم من الدعاء لياسمين عبد العزيز في ذلك اليوم الفضيل ، وبفضل الدعاء لها خلال اليومين الماضيين، فاقت ياسمن عبد العزيز من الغيوبة وانتقلت إلى غرفة رعاية مركزة ، ولم تعلن أسرتها حتى الأن أي تطورات عن حالة ياسمين عبد العزيز .

حسابات النجوم أصدقاء ياسمين عبد العزيز كانت ساحة أدعية للنجمة في يوم عرفة، وكان منهم النجم أحمد حلمي الذي نشر صورتها كتب :" ما أحوج المريض للدعاء" ، وكذلك الفنانة حنان ترك التي نشرت صورة لـ ياسمين عبد العزيز و النجمة دلال عبد العزيز مع الدعاء لهما .

النجمة أصالة أيضا توجهت بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز ، وكتبت على حسابها : " بهالعيد أدعوا لإنسانه بتشبه زينة العيد كلّها فرح وإبتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم .. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسّلامه آمين يارب العالمين .