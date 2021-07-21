النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 6%..ويربط التعافي بتسريع وتيرة التلقيح ضد كورونا

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 % خلال عام 2021، مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.



وقالت جورجيفا - خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي - إن التعافي الاقتصادي العالمي يعتمد على تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.



وحذرت من أن تتسبب وتيرة التلقيح ضد الفيروس التاجي الحالية في الفشل في القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022، حيث استمرت تقديرات الصندوق خلال الشهر الحالي على نفس وتيرتها السابقة خلال شهر أبريل عند 6%.



ونوهت بأن التعافي الاقتصادي سيتباطأ ما لم تسرع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، محذرة من أن التوقعات الحالية هي أدنى معدل يشهده العالم منذ السبعينيات، وذلك بالرغم من تحسن عملية توفير اللقاح وإعادة فتح الاقتصادات بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق، لا سيما في الولايات المتحدة.

