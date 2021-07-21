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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على قناة مدرستنا 2 ..

مراجعة لـ أهم أسئلة وقوانين فيزياء الثانوية العامة قبل عقد الامتحان السبت

قناة مدرستنا 2
قناة مدرستنا 2

بثت قناة مدرستنا 2 التعليمية ، لـ طلاب الثانوية العامة 2021 "الصف الثالث الثانوي"، حلقة مراجعة خاصة جدا تشمل بعض الأسئلة الهامة مع أهم قوانين الفيزياء، مع شرح وتفسير الإجابة، وذلك من خلال طريقة أسئلة الاختيار من متعدد التي تأتي بها امتحانات الثانوية العامة 2021 .

يأتي ذلك لتدريب طلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحان الفيزياء المقرر أداؤه بعد عيد الأضحى المبارك مباشرةً.

 

 

ومن المقرر استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021 مرة اخرى ، ابتداءً من السبت 24 يوليو 2021 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية باقي الامتحانات في المواعيد التالية :

السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).


الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

أما عن طلاب الشعبة الادبية فسوف يستأنفوا امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الأحد 25 يوليو 2021 ، وفقا للمواعيد التالية :


الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

 

ويستأنف طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحانات الثانوية العامة وفقا للمواعيد التالية : 


الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.


الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

 

كما يستأنف طلاب الثانوية العامة الدارسين بـ مدارس المتفوقين امتحانات الثانوية العامة وفقا للمواعيد التالية :


الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا  لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.


الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.

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