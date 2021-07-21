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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج في ٢٤ ساعة.. مصرع طفل أسفل عجلات قطار ركاب أسوان_القاهرة.. وغرق مجند في حمام سباحة خاص بطما.. وطبيخ العيد يُصيب شقيقتين بحروق مُتفرقة بالجسم

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة وقائع بثاني أيام عيد الفطر المُبارك، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة:

الواقعة الأولى:

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان الكباري بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول(عبدالرحمن. أ - ١٤ عامًا - ويقيم دائرة مركز سوهاج)، جثة هامدة إدعاء دهس قطار له أثناء مروره بمزلقان الكباري، بجوار منطقة الموقف، بمركز سوهاج.

والفحص تبين أن قطار ركاب أسوان_القاهرة، كان في طريقه إلى محافظة القاهرة، وأثناء مروره قرر الطفل ذات الخمسة عشر ربيعًا المرور من المزلقان؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

الواقعة الثانية:

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العُمر مصرعه داخل حمام سباحة خاص بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، حيث قرر الاستحمام به هربًا من حرارة الجو.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى طما العام، بوصول الشاب (ا. ع. م -21 عامًا - مجند - ويُقيم بدائرة مركز طما)، جُثة هامدة، إدعاء غرق.

والفحص تبين أن المذكور كان في اجازة، وبسبب حرارة الجو، قرر الذهاب برفقة أصدقاءه للتنزه في إحدى الحدائق بدائرة المركز، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل حمام السباحة المُرفق بالحديقة.

مصرع شاب غرقًا داخل حمام سباحة خاص في سوهاج

الواقعة الثالثة:

أصيب شقيقتين بحروق مُتفرقة بالجسم، إثر امتداد النيران لملابسهما أثناء إعدادهما الطعام داخل مطبخ منزل أسرتهما بقرية برديس بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج، إشارة من مستشفى البلينا المركزي، مفادها وصول شقيقتين في العقد الثاني من العُمر، مصاباتين بحروق متفرقة بالجسم إثر امتداد النيران إلى ملابسهما أثناء إعداد الطعام داخل مطبخ منزلهما.

وأكد مصدر أمني أنه تبين من الفحص أن سبب النيران تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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إصابة شقيقتين بحروق متفرقة بالجسم أثناء إعداد الطعام في سوهاج

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