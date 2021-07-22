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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 15.5 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بالقليوبية

دقيق
دقيق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15,5 طن "دقيق فاخر" معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ، ويشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية. 
 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

مجهول المصدر القليوبية الغش التجاري الامن العام شرطة التموين

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