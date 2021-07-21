عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تردد اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الأخير بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية كبيرة جعلتها تمكث داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام إلا أن زوجها الفنان أحمد العوضي خرج من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك ليكشف آخر تطورات الصحية لحالة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

بداية مرض ياسمين عبد العزيز

أزمة ومرض  ياسمين عبد العزيز بدأت عندما دخلت لتجر ي عملية جراحية لإزالة تكيسات على المبايض، وهي متلازمة شائعة تحدث لنسبة كبيرة من النساء ، وقيل في الأنباء المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أ،ها كانت تعاني من دجة شديدة من متلازمة تكيس المبيايض أدت لاحتجازها في الرعاية المركزة .


أجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الاطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

وبعد ساعات من الحالة الحرجة لياسمين عبد العزيز، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي تواصلها مع أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز للاطمئنان على حالتها،  وأكدت أنه قال لها :"ادعيلها هي في الرعاية الآن " .

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم .. وانا ماكنتش المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين  عبد العزيز  فأنا مش هقول  لاني بحترم خصوصية الناس  وده من حق أسرتها  أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية ".

كما كشف الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الأحد، أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وحدث لها تحسن وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها اثناء إجراء عملية في احد المستشفيات.

وتابع مقدم برنامج حضرة المواطن، أن الأخطاء الطبية أمرا وأراد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز، لافتا إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل أكثر

كتب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تطورات الحالة الصحية لشقيقته ومرض ياسمين عبد العزيز والتطورات الصحية لها بعد تدهورها بسبب خطأ طبي في أثناء عملية جراحية. 

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

ياسمين عبد العزيز الحالة الصحية تطورات مرض ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

ترشيحاتنا

بداية من 25 يوليو.. إجراء سعودي عاجل بشأن العمرة

أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

بعد تسميتها eFootball .. تعرف على موعد إطلاق إصدار PES المجاني

أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو..وغرامة 5000 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

لماذا سمي مشعر منى بهذا الاسم ؟

نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ