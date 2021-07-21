فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

تردد اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الأخير بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية كبيرة جعلتها تمكث داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام إلا أن زوجها الفنان أحمد العوضي خرج من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك ليكشف آخر تطورات الصحية لحالة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

بداية مرض ياسمين عبد العزيز

أزمة ومرض ياسمين عبد العزيز بدأت عندما دخلت لتجر ي عملية جراحية لإزالة تكيسات على المبايض، وهي متلازمة شائعة تحدث لنسبة كبيرة من النساء ، وقيل في الأنباء المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أ،ها كانت تعاني من دجة شديدة من متلازمة تكيس المبيايض أدت لاحتجازها في الرعاية المركزة .



أجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الاطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

وبعد ساعات من الحالة الحرجة لياسمين عبد العزيز، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي تواصلها مع أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز للاطمئنان على حالتها، وأكدت أنه قال لها :"ادعيلها هي في الرعاية الآن " .

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم .. وانا ماكنتش المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز فأنا مش هقول لاني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية ".

كما كشف الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الأحد، أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وحدث لها تحسن وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها اثناء إجراء عملية في احد المستشفيات.

وتابع مقدم برنامج حضرة المواطن، أن الأخطاء الطبية أمرا وأراد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز، لافتا إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل أكثر

كتب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تطورات الحالة الصحية لشقيقته ومرض ياسمين عبد العزيز والتطورات الصحية لها بعد تدهورها بسبب خطأ طبي في أثناء عملية جراحية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.