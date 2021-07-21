عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروع كارت الفلاح يكشف عن تفاصيله ومزاياه ..فيديو

كارت الفلاح
كارت الفلاح

قال دكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، من الملفات المهمة التي تتبناها القيادة السياسية.

 

موضحًا أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي.

 

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز" أنه من خلال هذا الكارت سيتم توزيع الأسمدة بالكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث يعد بمثابة قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين.

 

وتابع المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح أن الكارت سيساعد في تحالمدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.

 

برلماني: إطلاق كارت الفلاح يكشف اهتمام الدولة الكبير بالمزارعين
 

 

قال النائب أحمد محسن  عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرا من جانب الدولة بتطوير وتحديث الزراعة المصرية والعمل على دعم الفلاح، وتوفير ما يحتاجه من بذور وأسمدة وخدمات فنية تساعده في زراعته.

 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات له اليوم، الثلاثاء، بخبر إعلان وزير الزراعة السيد القصير، إطلاق كارت الفلاح في جميع المحافظات، بما له من إيجابيات عديدة.

 

وأضاف عضو الشيوخ، أن كارت الفلاح سيعود على ملايين الفلاحين المصريين بالخير، وله إيجابيات متعددة، في مقدمتها، وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار، علاوة على رسم السياسات الزراعية ودعم المزارعين ومساعدتهم في التحول الرقمي.

 

وأوضح أن السياسات الزراعية المصرية، طوال السنوات الأخيرة، تؤكد على أن الفلاح المصري في صدارة أولويات الدولة، علاوة على الاهتمام، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وفتح الأسواق التصديرية أمام السلع  والمحاصيل الزراعية في الخارج وتحسين جودتها.

 

مشروع كارت الفلاح مجلس الشيوخ قاعدة بيانات القيادة السياسية الأسمدة

ترشيحاتنا

بداية من 25 يوليو.. إجراء سعودي عاجل بشأن العمرة

أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

بعد تسميتها eFootball .. تعرف على موعد إطلاق إصدار PES المجاني

أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو..وغرامة 5000 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

لماذا سمي مشعر منى بهذا الاسم ؟

نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ