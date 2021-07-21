مدير مشروع كارت الفلاح يكشف عن تفاصيله ومزاياه ..فيديو

قال دكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، من الملفات المهمة التي تتبناها القيادة السياسية.

موضحًا أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز" أنه من خلال هذا الكارت سيتم توزيع الأسمدة بالكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث يعد بمثابة قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين.

وتابع المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح أن الكارت سيساعد في تحالمدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.

برلماني: إطلاق كارت الفلاح يكشف اهتمام الدولة الكبير بالمزارعين



قال النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرا من جانب الدولة بتطوير وتحديث الزراعة المصرية والعمل على دعم الفلاح، وتوفير ما يحتاجه من بذور وأسمدة وخدمات فنية تساعده في زراعته.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات له اليوم، الثلاثاء، بخبر إعلان وزير الزراعة السيد القصير، إطلاق كارت الفلاح في جميع المحافظات، بما له من إيجابيات عديدة.

وأضاف عضو الشيوخ، أن كارت الفلاح سيعود على ملايين الفلاحين المصريين بالخير، وله إيجابيات متعددة، في مقدمتها، وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار، علاوة على رسم السياسات الزراعية ودعم المزارعين ومساعدتهم في التحول الرقمي.

وأوضح أن السياسات الزراعية المصرية، طوال السنوات الأخيرة، تؤكد على أن الفلاح المصري في صدارة أولويات الدولة، علاوة على الاهتمام، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وفتح الأسواق التصديرية أمام السلع والمحاصيل الزراعية في الخارج وتحسين جودتها.