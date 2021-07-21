أخبار التوك شو|حياة كريمة أكبر مشروع وطني بالعصر الحديث.. بعثة طوكيو: عزل الحالة المصابة بـ كورونا.. كيف أنجحت السعودية موسم الحج 2021

تناولت برامج “التوك شو” اليوم الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

الفتوى المكتوبة بـ الإفتاء: حياة كريمة أكبر مشروع وطني بالعصر الحديث..فيديو

قال دكتور محمد وسام خضر، رئيس إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن مبادرة “حياه كريمة” ستجعل المجتمع يعيش حالة التكافل والكل يعيش تلك الحياه الكريمة.

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” تمتاز تلك المبادرة بأنها مؤسسة واسعة النطاق وستعود بالنفع والخير على غالبية الشعب المصري، مشيرا إلى أنه يجوز إخراج الصدقات والزكاه لها.

الأمور مستقرة.. بعثة طوكيو: عزل الحالة المصابة بـ كورونا وفق الإجراءات المتبعة

كشف المهندس هشام حطب رئيس البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو، آخر تطورات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، مؤكدا أن البعثة تحصل على دعم على أعلى مستوى من الدولة المصرية.



وأضاف هشام حطب، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم عزل الحالة المصابة بـ "كورونا" وفق الإجراءات المتبعة والبعثة مستقرة، مستدركا أنه: "مافيش حاجة تخوف وكل الأمور ماشية زي الفل".

بكيت..كريم محمود عبد العزيز يروي موقفا حدث له مع والده بعد وفاته بعام

روى الفنان كريم محمود عبد العزيز، موقف حدثه له مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد وفاته بـ عام، مؤكدا أن هذا الموقف لا أعرف اذا كان حقيقة ام حلم ام احلام يقظة.



وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، انه :شوفت أبويا بيصحيني من النوم، وبيقول لي قوم خد دش ويلا روح التصوير بتاعك فايق وفرش يلا ".

راغب علامة يكشف عن سبب زعله من وصية والدته.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنني للأسف “ زعلت من وصية والدتى”، مؤكدا أنها أوصتنا أن نوزع كل شيء من أغراضها والذهب وفرش المنزل، مؤكدا أن سبب الزعل أن كل ركن فيه ذكريات.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين" عبر فضائية “أون” أنا تمسكت بعدم بيع المنزل".



في وجود كورونا.. كيف أنجحت السعودية موسم الحج 2021 للمقيمين.. فيديو

كشف منصور عامر مدير عام جمعية هدية الحج والعمرة، النقاط الأساسية التي ارتكزت عليها المملكة السعودية هذا العام لإنجاح الحج.



وأكد منصور عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك شروطا صحية وعمرية، وما يعرف بـ "بطاقة الحج الذكية"، متابعا أنه سُمح لـ60 ألف مقيم في السعودية، حصلوا على جرعات لقاح كورونا كاملة بالمشاركة في الحج.

إياد نصار: دوري في موسى يشاهده أبنائي كثيرا لهذا السبب

كشف الفنان إياد نصار، تفاصيل دوره في فيلم موسى، مؤكدا أنه قَبِل الظهور في هذا العمل والمشاركة بدور فيه بمجرد أن عرض عليه المشاركة في الفيلم.

وأضاف إياد نصار، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، ان التطور عند بيتر سريع جدا ومن المخرجين المميزين، مشيرا الي أن معه في العمل كوكبة من الممثلين الرائعين وفي مقدمتهم الفنان كريم محمود عبد العزيز الموهوب.



الإسكندرية تفتح أول شاطئ عام صديق لـ ذوي الهمم في مصر.. تفاصيل

عرضت نشرة أخبار TeN، عبر شاشة TEN، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح أول شاطئ عام في محافظة الإسكندرية لـ ذوي الهمم في مصر.



وأظهر التقرير افتتاح أول شاطئ مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي المبادرة في إطار حملة واسعة لتوفير إمكانية الاستجمام والراحة لهم في عدد من شواطئ الإسكندرية.\

شاهد.. الإدارة العامة للمرور تنشر خدماتها تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى

عرضت نشرة أخبار TeN، المذاع عبر شاشة TEN، مساء اليوم الأربعاء، تقريرًا بعنوان "الإدارة العامة للمرور تنشر خدماتها تزامنا مع احتفال عيد الأضحى".

ورفعت وزارة الداخلية، درجة الاستعداد إلى القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.



مدير عام آثار الإسكندرية: الإقبال متوسط على الأماكن الأثرية أول أيام العيد.. فيديو

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي من أهم الأماكن الأثرية التي يتم زيارتها في المحافظة، مؤكدا أن الإقبال اليوم كان كثيفا عليها.

وأضاف متولي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الإقبال على الأماكن الأثرية كان متوسطا أول أيام عيد الأضحى المبارك.



مدير مشروع كارت الفلاح يكشف عن تفاصيله ومزاياه ..فيديو

قال دكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، من الملفات المهمة التي تتبناها القيادة السياسية.

موضحًا أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي.