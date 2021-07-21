راغب علامة يكشف عن سبب زعله من وصية والدته.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنني للأسف “ زعلت من وصية والدتى”، مؤكدا أنها أوصتنا أن نوزع كل شيء من أغراضها والذهب وفرش المنزل، مؤكدا أن سبب الزعل أن كل ركن فيه ذكريات.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين" عبر فضائية “أون” أنا تمسكت بعدم بيع المنزل".

وتابع الفنان راغب علامة، أننا كنا 8 أبناء 5 أولاد و3 بنات، مؤكدا أن لمة العائلة والبركة التي كانت موجودة كانت أمتع شيء.

وأشار علامة إلى أنه عندما بدأت في العمل وأتقاضي مبالغ جيدة انتقلنا إلى العيش في منزل أكبر وحتى الآن رافض أبيعه من بعد وفاتهم.

راغب علامة وابنه يتجولان بـ الدراجة في اليونان

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورًا تجمعه بنجله خالد من رحلتهما، لـ"اليونان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي وهما يتجولان بـ الدراجة في شوارع اليونان، وعلق راغب علامة :"الحياة البسيطة هي حياة سعيدة يوم ركوب الدراجات معkhalidalama louaialama في عداد المفقودين".



ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي جديد له في الإمارات يومي 15 و16 يوليو المقبل، وفى ذات الوقت يستعد لطرح كليب جديد بعنوان «كان غيرك أشطر».



تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الاسبوع الماضي، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.