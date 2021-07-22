محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بمستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على متابعة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمسشفى التأمين الصحي، ضمن الخطة المحكمة التي ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة من خلال المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي و البروتوكولات العلاجية وتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وفي هذا السياق قام مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتور محمد يحيى بزيارة تفقدية" اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى" ، والتي تضمنت متابعة سير العمل بأقسام وإدارات مستشفى التأمين ، وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى ،الدكتورة رضا محمود مدير الشئون الطبية ، ومسؤولى الشؤون الإدارية والمتابعة والرقابة والتمريض

وشملت الزيارة تفقد وحدة الغسيل الكلوى وتقديم التهنئة للمرضى المتواجدين بالوحدة لتلقى العلاج، علاوة على تفقد المطبخ والأشعة والمعامل ، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين علي مدار الساعة ، ،وكذلك توافر الأسطوانات التي تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، ومن عدم وجود أي أعطال وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية.

