مدير أمن كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم ليلا .. صور

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين بمصيف بلطيم، وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم، وحسن معاملتهم، واستمرار أعمال النظافة، والرش والتطهير.

ووجه محافظ كفر الشيخ، العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مصيف بلطيم، بالقيام بجولات مسائية ونهارية للاطمئنان على راحة المصطافين.



وعلي جانب آخر، تفقد اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، مدينة مصيف بلطيم ليلا للاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية، رافقه خلالها العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

شملت الجولة المرور على نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم وتفقد الخدمات الأمنية بالمدينة الثابتة والمتحركة، وخاصة الميادين المزدحمة بزوار ورواد المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واطمأن على تأمين الحدائق والمنتزهات العامة والميادين للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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