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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقتل أب على يد نجله الطالب الجامعي بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


 
أقدم  طالب جامعي على قتل والده بسلاح أبيض ، في منطقة الحكر بشارع الثلاثيني،  التابع لدائرة قسم شرطة ثان في محافظة  الإسماعيلية. 
 

العثور على جثة طفل غريق بترعة الإسماعيلية فى القليوبية


وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان يفيد بوقوع جريمة قتل حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل والده فى منطقة الحكر بالقرب من شارع الثلاثينى أمام مسجد" حسب الله " .  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة  إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة مسرح الجريمة ، كما تحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة وانتداب الطب الشرعي . 

وبالفحص المبدأي تبين أن القاتل ومرتكب الواقعة " طالب جامعي"  في العشرينات من عمره قام بقتل والده بسلاح ابيض ، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده والقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل .

وذكر بعض الجيران إن القاتل من أسرة بسيطة ، مشهود له ولأسرته بسمعة طيبة بين بقية أسر المنطقة .

ويذكر إن هذه الواقعة ليست الواقعة الأولى من نوعها  فقد سبق و أقدم شاب فى العشرينيات من عمره على قتل والده وشروعه فى قتل والدته وشقيقه بعزبة العطارة بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.  
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد غزالي عسكر، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد وفاة "سباعى السيد بيومى"، مقيم بعزبة العطارة بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير إثر اعتداء نجله عليه. 
على الفور انتقل الرائد سيد عبد العال، رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه عبد الرحمن مسلم وأشرف الصوالحي وأحمد رضا، لمكان الحادث وتبين اعتداء شاب يدعى س.أ، 25 عاما، علي والده ووالدته وشقيقه بعصًا غليظة وأسفر الاعتداء عن وفاة والده في الحال ونقلته سيارات الإسعاف لثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، فيما أصيبت والدته وشقيقه بجروح في كبيرة في الرأس وتم التحفظ عليهما في المستشفي. 
وتمكنت وحدة مباحث أبوصوير من القبض علي المتهم بعد ارتكابه للواقعة، وفرضت مباحث أبوصوير كردون أمني حول الواقعة لحين وصول النيابة العامة، وبدأ مباحث مركز أبو صوير فى إجراء التحريات حول الواقعة.
 

حي السلام الاسماعيلية طالب جامعى

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