معلمة تروي معاناتها في مسابقة التعيينات بعد استبعادها بسبب الوزن رغم اجتياز الاختبارات

كشفت معلمة رياضيات عن تفاصيل معاناتها خلال مشاركتها في مسابقة تعيين المعلمين، بعد استبعادها من الاختبارات الطبية بسبب الوزن، رغم تأكيدها أنها اجتازت جميع المراحل السابقة بنجاح.

وقالت المعلمة إنها خاضت منافسات المسابقة التي شارك فيها نحو 30 ألف معلم ومعلمة، وتمكنت من اجتياز الاختبار الإلكتروني رغم أنها كانت آنذاك أمًا لطفلة لم يتجاوز عمرها أسبوعين، ثم التحقت بالتدريب التربوي وهي تحمل طفلها الرضيع، وسددت رسوم الكشف الطبي التي بلغت 1008 جنيهات.

وأضافت أنها كانت تزن 83 كيلوجرامًا بعد الحمل والرضاعة، لكنها نجحت في خفض وزنها إلى 58 كيلوجرامًا خلال خمسة أشهر، مؤكدة أنها التزمت بالزي المطلوب واجتازت الاختبارات الرياضية، بما في ذلك اختبار الجري، وحصلت على 10 درجات من أصل 40.

وأوضحت المعلمة أنها فوجئت في النهاية باعتبارها غير لائقة طبيًا بسبب الوزن، رغم أنها حققت الوزن المطلوب قبل موعد الكشف، متسائلة عن سبب استبعادها بعد اجتياز جميع المراحل والاختبارات.