صادرات الغزل والنسيج: نستهدف الوصول بالإدراجات إلى 12 مليار دولار 2021

ارتفعت صادرات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية المصرية بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من 2021، لتسجل 733 مليون دولار في مقابل 557 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستحوذ على 4.8% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية.

وشهدت صادرات قطاع المفروشات نموا بنسبة 45% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 301 مليون دولار مقارنة بـ 208 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وزادت قيمة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24% لتبلغ 432 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات والغزل والنسيج، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات جيد وخطوة لتحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 100 مليار دولار، بما يعني تحقيق 4 اضعاف ما يتم تحقيقه حاليا.

ونوه إلى أن قطاع الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة يحقق صادرات بقيمة 3 مليارات دولار أي من المستهدف وصوله لـ 12 مليار دولار بما يمثل 12% من المستهدف.



وقال إن ذلك يتوقف على زيادة الطاقات الإنتاجية بالقطاع، الأمر الذي يتطلب إنشاء مصانع جديدة وتحديث الماكينات بما يحتاج إلى استثمارات ضخمة تحتاج إلى توفير تمويل منخفض التكلفة، فضلا عن توفير أراضٍ منخفضة التكلفة.