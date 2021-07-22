توافد المواطنين على حديقتى الأورمان والأسماك لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى

تواصل حديقتي الأورمان والأسماك استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات .

يأتى ذلك فى اطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتتابع إدارة الحديقتين تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة ومنع الازدحام وارتداء الكمامات مع توفير كافة وسائل الراحة والترفية للمواطنين .

يذكر أن حديقة الأورمان بالجيزة على مساحة 28 فدان أنشئت عام 1873 وتضم على أكثر من 1200 من الأشجار والنخيل الأثرية والنادرة.

أما حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، والتي أنشئت عام 1867، على مساحة 9.5 أفدنة وتعد من أفضل الحدائق وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.