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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ"شيكابالا وروقا"

شيكابالا نجم فريق
شيكابالا نجم فريق الزمالك

خاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام في وتر صابونة الركبة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

 

الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة

 

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.

شيكابالا روقا الزمالك نادي الزمالك أخبار مران الزمالك

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