كوت ديفوار تفوز على السعودية 2 - 1 في أولمبياد طوكيو.. فيديو

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيسان، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، من أولمبياد طوكيو 2020.

جاء هدف كوت ديفوار الأول، في شباك السعودية عن طريق عبد الإله العمري “ لاعب السعودية” بالخطأ في مرماه.

الهدف الأول لصالح منتخب ساحل العاج 🎥 :pic.twitter.com/x0Gx7EBdVb — اولمبياد طوكيو (@toky0_20) July 22, 2021

وأدرك سالم الدوسري التعادل لصالح منتخب السعودية في الدقيقة 44.

التعادل للمنتخب عن طريق سالم الدوسري 🤩👏🏼

pic.twitter.com/cmHq5u541b — اولمبياد طوكيو (@toky0_20) July 22, 2021

وسجل فرانك كيسي هدف فوز كوت دايفوار على السعودية في الدقيقة 66، من عمر اللقاء.

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الباسط هندي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج - علي الحسن - سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أيمن يحيى - عبد الله الحمدان.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، والتي تضم البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم الخميس 22 – 7 – 2021





مصر × إسبانيا - الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف. ( انتهت 0 - 0)

نيوزيلندا× كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3 ( انتهت 1 - 0)

المكسيك × فرنسا - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2 ( انتهت 4 -1)

ساحل العاج × السعودية - أولمبي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1 ( انتهت 2 - 1)

الأرجنتين × إستراليا - أولمبي الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس× رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

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