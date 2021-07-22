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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوت ديفوار تفوز على السعودية 2 - 1 في أولمبياد طوكيو.. فيديو

السعودية ضد كوت ديفوار
السعودية ضد كوت ديفوار

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره  منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما  على ملعب نيسان، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، من أولمبياد طوكيو  2020.

 

جاء هدف كوت ديفوار الأول، في شباك السعودية عن طريق عبد الإله العمري “  لاعب السعودية” بالخطأ في مرماه.

 

 

وأدرك سالم الدوسري التعادل لصالح منتخب السعودية في الدقيقة 44.

 

 

وسجل فرانك كيسي هدف فوز كوت دايفوار على السعودية في الدقيقة 66، من عمر اللقاء.

 

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: محمد الربيعي

 

خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الباسط هندي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد.

 

خط الوسط: سلمان  الفرج - علي الحسن -  سامي النجعي.

 

خط الهجوم: سالم الدوسري - أيمن يحيى - عبد الله الحمدان.

 

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، والتي تضم البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

 

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم الخميس 22 – 7 – 2021

 

مصر × إسبانيا - الساعة  9:30 صباحا  بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف. ( انتهت 0 - 0)

نيوزيلندا× كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة  10 صباحا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3 ( انتهت 1 - 0)

المكسيك × فرنسا - أولمبي الساعة  10 صباحا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2 ( انتهت 4 -1)

ساحل العاج × السعودية - أولمبي الساعة  10:30 صباحا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1 ( انتهت  2 - 1)

الأرجنتين  × إستراليا - أولمبي الساعة  12:30 ظهرا  بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس× رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة  1 ظهرا   بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

البرازيل× ألمانيا - أولمبي الساعة  1 ظهرا   بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

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