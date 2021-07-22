إزاله تعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالشرقية

خلال إجازة عيد الأضحى..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة مستغلين أجازه عيد الأضحى المبارك ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ انه تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إزاله غرف وسور بالدبش على مساحة ٢٥٠ متر تقريباً بقريه بني عامر بواسطة معدات رئاسة المركز وجهاز حمايه الأراضي بمديرية الزراعة وتم تحرير محضر ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحليه بالزوامل والقسم الهندسي بالوحدة بالتصدي لحالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة ٦٠ متر بعزبة أبو سليم التابعة لمنية سلمنت بحضور حماية الأراضي والشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتصدي لحاله بناء مخالف بناحيه قريه كفر حافظ بنطاق الوحده المحليه بطويحر ، بمساحه ٢١٥ متر عبارة عن شده خشبية للدور الثالث علوى كما تمكنت رئاسة المركز من إزاله بناء مخالف بقريه الغوارنه التابعه للوحده المحليه بالعباسه عباره عن سور بالطوب الأحمر بطول ٣٥ متر ، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات و قسم شرطة القنايات بالمرور الميدانى بنطاق المدينة لرصد أي تعديات بالبناء المخالف وإزالتها فوراً، فتم ضبط مواطنه تقوم باستكمال أعمال بناء داخل منزلها بدون ترخيص ، وعلى الفور تم إزالة الأعمال التى تم بناؤها بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس و رئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة بتنفيذ إزالة بناحية الخطارة التابعة للوحدة المحلية بالهيصيمية عبارة عن سور من الطين على مساحة 500 م تقريباً وارتفاع متر من ثلاث جهات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،تم التكليف بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة مشتركة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمنيا القمح، تم خلالها ضبط مركز طبي خاص يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، لطبيب شهير متخصص في مجال التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، ويفتح أبوابه لإستقبال المواطنين دون استصدار ترخيص لذلك.

وأشار "مسعود" الي انه أسفر تفتيش المركز الطبي عن ضبط ١٨٢٤ مخالفة دوائية من أعشاب طبية، وكريمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مرخص، بالإضافة إلي ضبط أجهزة طبية يستخدمها المركز لأغراض تجميلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتشميع المركز الطبي، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية