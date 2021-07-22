للمرة الثالثة خلال عام.. تفجير خط غاز الجبسة في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بانفجار خط غاز “الجبسة” بالقرب من تل الحجيف بريف دي الزور الشمالي الغربي سوريا للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وذكر المرصد، أن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير الخط عبر عبوات ناسفة، الأمر الذي أدى اندلاع نيران في المنطقة.

يذكر أن خط الغاز ذاته تعرض للتفجير في شهري مايو وفبراير من العام الجاري، حيث تبنى العملية “سرية البراء بن مالك” التابعة لكتائب الشرقية، وفي المرة الثانية وقف تنظيم “داعش” الإرهابي، وراء الانفجار.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قصفا جويا على سوريا، حيث اعترضت الدفاعات الجوية الغارات فوق سماء مدينة حمص وسط البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة حمص ومحيطها، لافتة إلى دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.