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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العنصرية والتضليل.. روسيا تفرض عقوبات علي فيسبوك وتويتر

فيسبوك
فيسبوك

فرضت محكمة روسية غرامة على شركتي فيسبوك وتويترالأمريكية، اليوم الخميس، لفشلها في حذف محتوى غير قانوني، في أحدث مواجهة بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

 

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ووفقا لرويترز، اتخذت السلطات الروسية خطوات في الأشهر الأخيرة لمراقبة عمالقة التكنولوجيا عن كثب من خلال فرض غرامات صغيرة لانتهاكات المحتوى، بينما تسعى أيضًا إلى إجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب في روسيا وتخزين البيانات الشخصية للروس على أراضيها.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها غرمت فيسبوك ما مجموعه 6 ملايين روبل (81،320 دولارًا) لارتكاب مخالفتين إداريتين مختلفتين تتعلقان بشروط أن يحذف أصحاب المواقع المعلومات المحظورة أو يواجهون عقوبات.

وغرمت المحكمة تويتر مبلغًا إجماليًا قدره 5.5 مليون روبل في جريمتين. وقالت المحكمة إن تطبيق المراسلة تليجرام، أمر أيضًا بدفع ما مجموعه 11 مليون روبل لثلاث جرائم.

ولم ترد فيسبوك وتويتر وتليجرام على الفور على طلبات التعليق.

ودعت دول أخرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى. والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممثلي المنصات الأسبوع الماضي وحذر من أنهم سيواجهون غرامات تصل إلى 10٪ من عائداتهم العالمية ما لم يزيلوا المحتوى العنصري.

وقالت منظمة الاتصالات الحكومية روسكومنادزور إن موقع تويتر تعرض لتباطؤ عقابي في روسيا منذ مارس بسبب منشورات تحتوي على مواد إباحية للأطفال أو معلومات عن تعاطي المخدرات أو دعوات انتحار للقصر.

وينفي موقع تويتر السماح باستخدام منصته للترويج لسلوك غير قانوني، ويقول إن لديه سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاستغلال الجنسي للأطفال ويحظر الترويج للانتحار أو إيذاء النفس.

روسيا فيسبوك تويتر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السلطات الروسية شركات التكنولوجيا وسائل التواصل الإجتماعي

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