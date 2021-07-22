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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: احتياطي السكر والأرز آمن حتى 2022

صدى البلد

كشف تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة 9 أشهر  حتى بداية عام 2022، وأن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية وبمنافذ الشركات التابعة من أجل توفير السكر أول بأول، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار توفير كافة السلع الغذائية.

احتياطي السكر و الأرز

في سياق آخر بدأت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين ، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا ، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية ،مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أنه على مدار الستة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 180 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وان شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة ، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،كما نجح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد اى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،وانه تم بدء توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلى وتستمر التوريد على مدار الفترة المقبلة بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالى الكميات الموردة الى 270 ألف وهى إجمالى الكميات المتعاقد على توريدها مع وزارة التموين .

واشار "شحاتة" الى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى عام أخر ، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون آى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.

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