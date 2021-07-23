تعرف على أبرز حفلات عيد الأضحى 2021

يستعد عدد من نجوم الغناء، لأحياء حفلات غنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أحيا عدد من النجوم حفلات بالفعل شهدت حضور جماهيري كبير، نستعرض أبرز الحفلات من خلال التقرير التالي:

تامر عاشور

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم 24 من الشهر الجارى بجدة ضمن حفلات صيف جدة .

وكتب تامر عاشورعبر حسابه بموقع تويتر :" جمهورى واهلى فى جدة الحبيبة موعدنا يوم السبت 24 يوليو فى اقوى حفلات صيف جدة .. مستنيكم".

ويذكر ان أعلن الفنان تامر عاشور، إنتهائه من تنفيذ أغنية جديدة، وشوق جمهوره لـ ميعاد طرحها.

محمد الشرنوبي

يستعد الفنان محمد الشرنوبي لإحياء حفل عيد الأضحى في جدة، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك ضمن موسم حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر محمد الشرنوبي، صورة له من داخل الطائرة من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “إلى جدة”.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد أشادت بأغنية “صبح الصباح” للفنان محمد الشرنوبي، وأبدت إعجابها الشديد بها.

وكتبت نبيلة عبيد من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الأغنية اللي جمعت الحبايب... أنا حبيتها وحبيت فكرتها وصوت محمد الشرنوبي فيها جميل.. مساكم عسل #نبيلة_عبيد”.

أنغام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 24 يوليو في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف جدة.

ونشرت أنغام، البوستر الرسمي للحفل، من خلال حسابها الرسمي عبر “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “أهلي وحبايبي جمهور المملكة العربية السعودية وحشتوني جداً .. اسعد بلقائكم في جدة يوم السبت 24/7”.

حسن شاكوش

يستعد الفنان حسن شاكوش، لأحياء حفل غنائي اليوم الخميس، في دبي وذلك ضمن موسم حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.

ومن المتوقع أن يقدم حسن شاكوش، عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها أغنيته “حبيبتي إفتحي شباكك أنا جيت” والتي قدمها برفقة الفنانة ياسمين رئيس، وقد حققت نجاح كبير جداً.

بهاء سلطان

يستعد المطرب بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي اليوم “ثالث أيام العيد”، في الساحل الشمالي، ضمن حفلات موسم العيد 2021.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وسيقدم بهاء سلطان عددا من أبرز الأغاني الخاصة به، منها “انا مصمم”، و"يا ترى"، و"ياللي بايع"، وغيرها.

روبي

أشعلت الفنانة روبي المسرح برقصاتها الرشيقة خلال حفلها في الساحل الشمالي، ونشرت روبي فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وتفاعل الجمهور مع روبي أثناء الحفل علي أنغام أغنيتها"حتة تانية".

قدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني متابعيه مقطع فيديو جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام مما أثارت اعجاب متابعيه.



وظهر تامر خلال حفله الأخير الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، و كتب قائلا :"اولي حفلات صيف ٢٠٢١ الماسة مدينة العلمين الجديدة ".



يذكر أن تمكن الفنان تامر حسني من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنيته الجديدة صعبة.



أغنية "صعبة" لـ تامر حسنى حققت مت يقرب من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بـ 21 ساعة فقط .

أغنية "صعبة" من غناء تامر حسني وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقه حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وفق ما أعلنه تامر حسني عبر انستجرام.