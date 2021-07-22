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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| القصة الكاملة لاعتزال ريهام سعيد الإعلام.. وحقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وأبرزها التالي:

 

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة
 

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة.

ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

 

شوشرة.. أول تعليق من محمد الشرنوبي بعد إلغاء حفله بـ الساحل الشمالي
 

علق الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.


ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".

 

وفاة والدة الفنانة سلافة معمار
 

أعلنت نقابة الفنانين بدمشق، وفاة والدة الفنانة سلافة معمار وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بهم.

 

وجاء النعي كالتالي: “فرع دمشق لنقابة الفنانين .. يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلافة معمار بوفاة والدتها .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

شاهد.. محمد رمضان يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي

 

يقضي النجم محمد رمضان إجازته الصيفية في مدينة الساحل الشمالي، حيث نشر رمضان بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

القصة الكاملة لاعتزال ريهام سعيد الإعلام
 

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اعتزالها الاعلام والتفرغ للتمثيل والفن وذلك عبر حسابها على انستجرام ويرصد صدى البلد القصة الكاملة لاعتزال ريهام سعيد الإعلام .


ميرنا نور الدين تستمتع بإجازتها الصيفية علي البحر.. شاهد
 

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور جديدة لها.

 

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