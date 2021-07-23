أخبار التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بلا أخطاء ومفيش أسئلة بإجابتين...الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تفتح باب التقدم لبرامجها في هذا الموعد

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة
تعرف على شروط القبول بالبرنامج المكثف بـ تمريض حلوان
أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن استمرار تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف بالكلية للعام الجامعي الجديد، ذلك للطلبة الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن تكون شهادة الثانوية العامة علمي ( علمي علوم أو علمي رياضة )
زراعة عين شمس تواصل تسجيل المقررات للفصل الصيفي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل تسجيل المقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020 - 2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس.
الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تفتح باب التقدم لبرامجها في هذا الموعد
أعلنت إدارة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، انه سيتم فتح باب التقديم للبرامج الدراسية المختلفة بداية من شهر أغسطس القادم.
10 أوراق مطلوبة للوافدين للتقديم بالدراسات العليا في جامعة حلوان
أعلنت جامعة حلوان عبدء بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .
وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بلا أخطاء ومفيش أسئلة بإجابتين
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا وجود لأخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، كما يدعي البعض
لراغبي التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان.. 10 خطوات للتسجيل الإلكتروني
تستعد جامعة حلوان لاستقبال اختبارات القدرات بكلياتها الفنية والتطبيقية والتى تشمل كليات “ التمريض والسياحة والفنادق والتربية الفنية وكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية بنين و بنات " لطلاب الثانوية العامة