أخبار التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بلا أخطاء ومفيش أسئلة بإجابتين...الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تفتح باب التقدم لبرامجها في هذا الموعد

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن استمرار تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف بالكلية للعام الجامعي الجديد، ذلك للطلبة الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن تكون شهادة الثانوية العامة علمي ( علمي علوم أو علمي رياضة )

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل تسجيل المقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020 - 2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس.

أعلنت إدارة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، انه سيتم فتح باب التقديم للبرامج الدراسية المختلفة بداية من شهر أغسطس القادم.



أعلنت جامعة حلوان عبدء بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا وجود لأخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، كما يدعي البعض

تستعد جامعة حلوان لاستقبال اختبارات القدرات بكلياتها الفنية والتطبيقية والتى تشمل كليات “ التمريض والسياحة والفنادق والتربية الفنية وكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية بنين و بنات " لطلاب الثانوية العامة