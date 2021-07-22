جثث عارية ومتحللة.. والسر في العلاقات الجنسية والمخدرات

6 جثث بين العارية والمقطعة أو المدفونة داخل مقبرة.. ألغاز قدمت لها الأجهزة الأمنية أربعة حلول وتبقت جثتين مجهولتين.

من الصعيد إلى الجيزة.. جثث متعفنة وعارية، طفل حديث الولادة وفتاة… الخلافات والمخدرات، العلاقات الجنسية المحرمة.. تعددت الألغاز، فهنا رضيع لم يكمل دقائق في عمره إلا وبات جثة هامدة داخل حمام عيادة في البدرشين، وهناك طفل عاري متحلل داخل مقبرة في صعيد مصر، وغيرهم الكثير.

لغز الـ الجثث شهدته مدينة البدرشين، حين عثرت طبيبة نساء وتوليد على جثة طفل حديث الولادة داخل حمام عيادتها جنوب الجيزة، وعلى الفور أبلغت الأجهزة الأمنية بالحادث، وكشفت كاميرات المراقبة، دخول سيدة عيادة النساء والتوليد، ومكوثها بداخلها قرابة ساعة ثم المغادرة سريعا، وتبين من أقوال الطبيبة بأنها لم تراها من قبل، وتبين من التحريات، أن السيدة أرملة في العقد الرابع من العمر، وأنها حملت طفل سفاحا من شاب يصغرها بأكثر من 15 عاما خلال علاقة محرمة بينهما، وأنها حضرت إلي العيادة ودخلت الحمام وقامت بوضع جنينها، ثم قررت التخلص من الجنين عن طريق كتم أنفاسه داخل الحمام، وما أن تأكدت أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، غادرت العيادة تاركة الطفل جثة هامدة داخل الحمام، وأمرت جهات التحقيق، بحبس أرملة تخلصت من طفلها حديث الولادة داخل عيادة بالبدرشين في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسحب عينة من جثة الطفل، وعينة من المتهمة، وذلك لمضاهاة الـ DNA.

ومن جنوب الجيزة، إلى صعيد مصر، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من شخص أفاد أنه حال توجهه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل داخل المدفن خاصتهم وما تبين أن الجثة لطفل فى العقد الثانى من العمر عارى "فى حالة تحلل" وبجواره ملابسه كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأسفرت جهود فرق المباحث عن تحديد هوية الطفل، كما توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجل عم والد الطفل وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده، حيث قام بإستدراج الطفل لداخل سيارة ربع نقل يعمل عليها وتوجه به لمنطقة المقابر "محل العثور على الطفل" وقام بخنقه بإستخدام حبل وجرده من ملابسه وتسلق أحد المدافن وقام بإلقاء جثة الطفل للمدفن المجاور.

وفي منطقة الهرم، واصلت ألغاز الجثث في الظهور، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز العثور على جثة سائق أوبر وفتاة، داخل سيارته في جراج بمنطقة الهرم، وتبين أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما، منذ أيام، وبالفحص وإجراء التحريات حول هوية الشاب المتغيب أمكن التوصل إلى أن سيارته متوقفة في محل مستأجر بمعرفته يستخدمها كجراج، وتبين أنه مغلق من الداخل، وبكسره عثر على جثة المتغيب بالمقعد الخلفي نائمًا وبصحبته فتاة 21 سنة، تربطه بها علاقة عاطفية، سبق وأن تقدم لخطبتها ورفضه أهلها، وتبين أنه محرر بشأنها محضر غياب، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات وبحوزتهما جميع متعلقاتهما، وأفادت التحريات والتحقيقات أن الشاب تربطه علاقة بالفتاة، وكان تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وفي أثناء العلاقة داخلة السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة، وذكرت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية.

واستكمالا لمسلسل الجثث المغمورة، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، بطريق الواحات البحرية، وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسمة نصفين وبها ذبح وطعنات في أنحاء الجسد، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من خفير بطريق الواحات البحرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسمة نصفين، وعلى الفور انتقل فريق من قسم ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري، أن الجثة مقسمة لنصفين، داخل حقيبة سفر، وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص مسرح الجريمة، والتحفظ على الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، لبيان عما إذا كانت التطقت صورا للجاني أثناء التخلص من الجثة.

أيضا سطرت وقائع الجثث المجهولة سطرا جديدا حيث تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة مذبوحة ومجهولة الهوية بالطريق في منطقة إمبابة، وطلبت النيابة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وفحص بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة وتعميم نشرة بمواصفات الجثة على أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية لتحديد هوية الجثة وكشف غموض الحادث وملابساته، وتبين من مناظرة الجثة، أن بها حوالي 14 طعنة متفرقة بالجسم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكشف غموض الحادث وملابساته، وأشارت التحريات والفحص المبدئي، إلي أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر قرابة 16 عاما موضوعة داخل جوال ومصابة بجرح ذبحي كما تبين من التحريات الأولية أن المكان لا يوجد به أي كاميرات مراقبة.