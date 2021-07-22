ابنك مات غريق.. بيوت مصرية.. من فرحة العيد لـ عويل المآتم

ابنك مات غريق.. رسالة تتكرر بين الأعياد المختلفة في شتى المحافظات، وسط مطالب من الجهات المعنية للأسر بضرورة توعية أبنائهم من خطورة السباحة والعوم في مجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر أو المصارف والمجارى المائية؛ لأنها تهدد حياة وسلامة أبنائهم.

وعقب مضى ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، لم تخلُ سجلات وحدات الإنقاذ النهري من بلاغات الغرق المختلفة في المحافظات، بين غريق كان يلهو في المياه فرحا بالعيد، وغريق آخر يغسل جلود الأضاحي فيموت غرقا، وهناك غريق هارب من حرارة الجو إلى قاع النيل.

شهدت محافظة سوهاج في أول أيام عيد الأضحى المُبارك، مصرع طفلين غرقًا بنهر النيل، بالكورنيش الشرقي، حيث كانَا يسبحان بالنهر ويلعبان فرحًا بقدوم العيد، وذلك بصحبة طفلين آخرين من اقاربهما، حيث لقى الطفلان مصرعهما غرقًا وفر الآخران فزعًا مما شاهداه؛ لتعيش عائلة بأكملها عيدا الأسوأ على الإطلاق، حيث يبحثان عن جثمانيّ الطفلين اللذين غرقا، وعن طفلين تائهين عن أسرتهما حتى الآن.

أيضا لقى طفلان مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مصرعهما غرقاً أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط بنطاق منطقة «البرج»، هرباً من حرارة الجو، حيث تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوجود حالتي غرق لطفلين بمياه البحر المتوسط، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى برج البرلس المركزي قيد تصرف النيابة العامة، وتبين أن الطفلين اللذين تعرضا للغرق في مياه البحر المتوسط هما أحمد. ح.ج ، 12 سنة، ومحمد.ش.خ 6 سنوات، مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول، وأنهما غرقا في مياه البحر المتوسط لعدم إجادتهما السباحة.

كما لقى شخصان مصرعهما، غرقا أثناء استحمامهما فى مياه الترعة والبحر اليوسفى بمركزي ديروط والبداري بمحافظة أسيوط، حيث تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد غرق شخصين داخل الترعة والبحر اليوسفي بمركزي ديروط والبداري، وتبين من الفحص مصرع "محمد.أ.ع " 23سنة، من قرية العقال القبلي بمركز البداري و"اسلام.ر.ج" 20 سنة، من قرية أبو الهدر مركز ديروط وذلك بعد نزولهم للاستحمام في مياه الترعة والبحر اليوسفي.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة طفل في الثانية عشرة من عمره عقب مصرعه غرقًا في مياه "بحر أبو خشبة" بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، أثناء محاولته وطفلين شقيقيه، غسيل جلد الأضحية، وجار تحرير محضر بالواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه "بحر أبو خشبة" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وتمكن الأهالي من إنقاذ شقيقيه عقب قيام الثلاثة بغسيل جلد الأضحية في مياه الترعة، وأفاد شهود العيان بأن الأطفال الثلاثة كانوا يحاولون غسل جلد الأضحية في مياه ترعة "بحر أبو خشبة" بالقرية، قبل أن يفاجأ الجميع بغرقهم وتمكن الأهالي من إنقاذ طفلين، فيما غرق الثالث في المياه وفارق الحياة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في الدفع بقوات الإنقاذ النهري لاستخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقا بعزبة العمارة في طنطا، حيث كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يبلغ نحو 13 عاما بترعه عزبة العمارة التابعة لدائرة مركز طنطا بجوار مول طنطا بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ وتم انتشال جثة الطفل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.

بينما لقي طفلان مصرعهما غرقاً في مجري نهر النيل بمحافظة أسوان ، وقامت الأجهزة المعنية بشرطة المسطحات بانتشال الجثتين، حيث وردت بلاغات للغرفة الرئيسية لعمليات محافظة أسوان بحدوث 2 حالة غرق لطفلين تم انتشال جثمانيهما بواسطة شرطة المسطحات أحدهما بكورنيش النيل وهو خالد حمادة إسماعيل 13 سنة، والآخر بمنطقة السد العالى شرق وهو على وليد على 12 سنة.

وشهد شاطئ إسحاق حلمي، بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، غرق شاب يدعى أحمد عماد، يبلغ من العمر 18 سنة، حيث تلقى قسم شرطة المنتزه، بلاغ يفيد بغرق شاب بإحدى شواطئ منطقة سيدي بشر، شرق الاسكندرية.

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الشرطة ومسئولي شواطئ المنتزه لمكان الحادث، وقال الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، إن قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من الغواصين بدأوا في البحث عن جثمان الغريق.