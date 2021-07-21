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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوات الإنقاذ النهري تستخرج جثة طفل غرق بترعة في طنطا

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري تستخرج جثة طفل غرق في مياه ترعة بطنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، في الدفع بقوات الإنقاذ النهري لاستخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقا بسرعة عزبة العمارة في طنطا.

 

كان  اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يبلغ نحو 13 عاما  بترعه عزبة العمارة التابعة لدائرة مركز طنطا بجوار مول طنطا بمنطقة سبرباي بمركز طنطا.

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كما  انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ وتم انتشال جثة الطفل.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.

طنطا الغربية قوات الإنقاذ النهرى مدير امن الغربية قوات الدفاع المدني

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