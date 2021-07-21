قوات الإنقاذ النهري تستخرج جثة طفل غرق بترعة في طنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، في الدفع بقوات الإنقاذ النهري لاستخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقا بسرعة عزبة العمارة في طنطا.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يبلغ نحو 13 عاما بترعه عزبة العمارة التابعة لدائرة مركز طنطا بجوار مول طنطا بمنطقة سبرباي بمركز طنطا.



كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ وتم انتشال جثة الطفل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.