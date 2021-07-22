مصرع طفلين غرقاً في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

أثناء الاستحمام هرباً من حرارة الجو

لقى طفلان مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعهما غرقاً أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط بنطاق منطقة «البرج»، هرباً من حرارة الجو.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوجود حالتي غرق لطفلين بمياه البحر المتوسط، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى برج البرلس المركزي قيد تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الطفلين اللذين تعرضا للغرق في مياه البحر المتوسط هما أحمد. ح.ج ، 12 سنة، ومحمد.ش.خ 6 سنوات، مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول، وأنهما غرقا في مياه البحر المتوسط لعدم إجادتهما السباحة.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.