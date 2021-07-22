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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء الاستحمام هرباً من حرارة الجو

مصرع طفلين غرقاً في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

حالة غرق .. أرشيفية
حالة غرق .. أرشيفية

لقى طفلان مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعهما غرقاً أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط بنطاق منطقة «البرج»، هرباً من حرارة الجو.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوجود حالتي غرق لطفلين بمياه البحر المتوسط، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى برج البرلس المركزي قيد تصرف النيابة العامة.

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وتبين أن الطفلين اللذين تعرضا للغرق في مياه البحر المتوسط هما أحمد. ح.ج ، 12 سنة، ومحمد.ش.خ 6 سنوات، مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول، وأنهما غرقا في مياه البحر المتوسط لعدم إجادتهما السباحة.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كفر الشيخ البحر المتوسط محافظة كفر الشيخ غرفة عمليات مركز الحامول غرق

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