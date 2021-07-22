ولا في الأحلام.. قصة زواج راغب علامة بعد 11 عام من لقاء زوجته

حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج " سهرانين" والمذاع عبر قناة " أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

وروي علامة قصة زواجه من زوجته بعد 11 عاما من لقائها أول مرة، قائلا:" كنت بغني بالكويت وكانت مع أهلها بالحفلة وعندما قررت الزواج منها عرفت أنها جاءت هي وولديها لالتقاط صورة وأنا قلتلها إنتي طالعه حلوة لمين لبابا وألا لماما قالت للاتنين قلتلها سلمي على الاتنين"

وتابع علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين"تقديم الفنان امير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"، :"قررت الزواج بجيهان بعد عدد من القصص الحب الفاشلة، مردفا:" قولت لأمي انا عاوز اتجوز وانتي اللي تختاري المرادي وفوجئت بأنه تخرج صورة من حقيبتها وكانت صورة جيهان، وكانت حصلت عليها من أحد الافراح اللي كانت تحضر بها جيهان".

وأكملت:" امي تولت الامر وتواصلت مع صاحب الفرح لرؤية جيهان وبالفعل تزوجنا بعد رؤية لها في الكويت بـ 11 عام".

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راغب علامة : أعشق البطاطس المحمرة.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنه عندما أحصل على الطعام أفضل ألا يكون ابني خالد معي، مؤكدا أنني أعشق البطاطس المحمرة وابني يرفض ذلك.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج سهرانين، أنني أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود".

قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي” مؤكدا “كنا 8 أبناء 5 أولاد و 3 بنات وكنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا”.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون”، أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة كان لها طعم مختلف".

وتابع الفنان راغب علامة أن ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.