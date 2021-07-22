راغب علامة يحكي بداياته مع الفن والغناء.. وحقيقة مساعدة وديع الصافي في مشواره الفني

حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة " أون اي"، للحديث عن أعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

وتابع علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"،: "أول بلد سافرت إليها وعملت بها حفلة كانت قبرص ولم أتقاض فيها أي مقابل".

وأردف: "أول مرة التحق فيها بمعهد الموسيقي في لبنان كان عندي 14 عام، مضيفا:" بابا كان موظف في المحكمة وذهب مرة لمنزل وديع الصافي بخصوص قضية خاص به، وبالصدفة فاتح والدي وديع الصافي بخصوص دخولي مجال الغناء".

وأكمل:" وديع الصافي توسط لي لدخول معهد الفن وتعلمت العزف علي العود في بداية الامر".

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راغب علامة : أعشق البطاطس المحمرة.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنه عندما أحصل على الطعام أفضل ألا يكون ابني خالد معي، مؤكدا أنني أعشق البطاطس المحمرة وابني يرفض ذلك.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج سهرانين، أنني أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود".

قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي” مؤكدا “كنا 8 أبناء 5 أولاد و 3 بنات وكنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا”.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون”، أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة كان لها طعم مختلف".

وتابع الفنان راغب علامة أن ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.