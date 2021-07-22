راغب علامة يروي تفاصيل تعاونه مع حسن أبو السعود في بداية حياته

حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج " سهرانين" والمذاع عبر قناة " أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

وتحدث علامة، عن تفاصيل أغنية آسف حبيبتي وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان حسن ابو السعود.

وتابع خلال حواره ببرنامج “سهرانين” تقديم الفنان أمير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"،:" كنت عند حسن أبو السعود وقال لي هاسمعك أغنية حلوة، وبكيت عندما سمعتها بصوته لأنه كان يغنيها بطريقة مميزة جدًا ومؤثرة كما بكى هو الأخر، وتذكرت وقتها أحد أصدقائي لأنه مر بنفس التجربة".

وأكمل:"الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، كان دائمًا يقول عن حسن أبو السعود، إنه برميل من الإحساس، وأغنية آسف حبيبتي وسجلتها في اليوم الثاني من تأثري الشديد بها.

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راغب علامة : أعشق البطاطس المحمرة.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنني عندما أحصل على الطعام أفضل ألا يكون ابني خالد معي، مؤكدا أنني أعشق البطاطس المحمرة وابني يرفض ذلك.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج سهرانين، أنني أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود".

قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي” مؤكدا “كنا 8 أبناء 5 أولاد و 3 بنات وكنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا”.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون”، أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة كان لها طعم مختلف".

وتابع الفنان راغب علامة أن ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.