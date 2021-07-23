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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوى الاحتياجات يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ5%

صدى البلد

ناشد المواطن أحمد محمد على الفقى ، المقيم قرية كفر فيشا الكبرى مركز منوف التابع الى محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

ويقول فى رسالته: “أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة معى شهادة تأهيل للمعوقين ومريض بفيرس سى وغير مؤمن علية ولا على زوجتى وغير حائزين على أراضى زراعية وإبلغ من العمر 53 عام وزوجتى 40 عام وأنا تقدمت في الحصول على وظيفة ضمن نسبة ال 5% دون جدوى مع العلم إنه في أشخاص كانوا مقدمين معايا وبعدى في الحصول على وظيفة وتم تعينهم بالفعل كما اننى إتقاضى معاش كرامه من الشئون الإجتماعية بفيشا الكبرى بمبلغ 447 جنيها، كما أننى أعول أسرة مكونة من زوجتى وطفل صغير لا يتجاوز عمرة  6سنين رزقنى اللة به بعد تعب ومعاناة وحرمان من إحساس الأبوة  لمدة تجاوزت 15 عاما أو أكثر وإسكن  في  دار بالطوب اللبنى والخشب والبوص وجزء منها باللوح”.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير معاش تكافل و كرامة  وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياه ، وتوفير مستلزمات لاسرتة   .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01271779139

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنوفية ذوي الاحتياجات الخاصة تكافل و كرامة فرصة عمل ذوي القدرات الخاصة توفير فرصة عمل وظيفة خدمة بين الناس

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