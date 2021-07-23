أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة أمس الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١

محافظة البحيرة

يقدم موقع " صدى البلد "، نشرة أخبار اليوم الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ ، والتي نستعرض فيها أهم الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة على مدار اليوم.

إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع تكثيف الحملات خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع استغلال البعض للاجازه بالبناء المخالف وازالة أى مخالفة فى مهدها على الفور

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز (المحمودية - حوش عيسى - دمنهور - كفر الدوار)، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 778 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالتي تعدي في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 270 م٢ بقرية ديروط المحمودية عبارة عن حفر قواعد خرسانية وتم ردمها.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 متر بقرية الشعشاعى بحوش عيسى

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لعمل سمل خرساني بمساحه 180 م٢ سنهور بدمنهور.

- إزالة شدة خشبية دور أرضي بمساحة 78 م٢ "بدون ترخيص" بمنطقة الوكيل بكفر الدوار وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة.

ذبح ١٠ عجول وتوزيعها بالمجان

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

أشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

في نفس السياق وواصلت جمعية الأورمان بالبحيرة، برئاسة أحمد عبد المحسن نشاطها خلال ثالث أيام عيد الأضحى ، حيث تم ذبح ١٠ عجول وتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بنطاق مركزي ( أبو المطامير و كوم حماده) ليصبح إجمالي ما تم ذبحه ٢٩ عجل ، حيث تم اختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري .

و أشاد محافظ البحيرة بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصةً جمعية الأورمان دورها ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم .

تحرير ١٨ محضر للمخابز المدعمة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة بنطاق مركز ومدينة شبراخيت على الأسواق والمخابز ومحلات المواد الغذائية ثالث أيام عيد الأضحى أسفرت عن :-

- تحرير ٧ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن من ٧ حتى ١٨ جرام

- تحرير محضر لأحد المخابز للتوقف عن إنتاج الخبز بدون إذن مسبق من الإدارة وبدون الحصول على أجازة من الإدارة خلال أيام العيد

- تحرير ٣ محاضر لأحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- تحرير ٤ محاضر لأحد المخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

- تحرير ٣ محضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر وقطر الرغيف بأى وسيلة من وسائل الإعلان.