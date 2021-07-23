عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة أمس الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

 

يقدم موقع " صدى البلد "، نشرة أخبار اليوم الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ ، والتي نستعرض فيها أهم الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة على مدار اليوم.

إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع تكثيف الحملات خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع استغلال البعض للاجازه  بالبناء المخالف وازالة أى مخالفة فى مهدها على الفور

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز (المحمودية - حوش عيسى - دمنهور - كفر الدوار)، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 778 م2 عبارة عن الآتي :-

-  إزالة حالتي تعدي في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 270 م٢ بقرية ديروط المحمودية عبارة عن حفر قواعد خرسانية وتم ردمها.

-  إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 متر بقرية الشعشاعى بحوش عيسى

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لعمل سمل خرساني بمساحه  180 م٢ سنهور بدمنهور.

- إزالة شدة خشبية دور أرضي بمساحة 78 م٢ "بدون ترخيص" بمنطقة الوكيل بكفر الدوار وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة.

ذبح ١٠ عجول وتوزيعها بالمجان

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

أشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

في نفس السياق وواصلت جمعية الأورمان بالبحيرة، برئاسة أحمد عبد المحسن نشاطها خلال ثالث أيام عيد الأضحى ، حيث تم ذبح ١٠ عجول وتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بنطاق مركزي ( أبو المطامير و كوم حماده) ليصبح إجمالي ما تم ذبحه ٢٩ عجل ، حيث تم اختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري .

و أشاد محافظ البحيرة بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصةً جمعية الأورمان دورها ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم .

تحرير ١٨ محضر للمخابز المدعمة 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة بنطاق مركز ومدينة شبراخيت على الأسواق والمخابز ومحلات المواد الغذائية  ثالث أيام عيد الأضحى أسفرت عن :-

-  تحرير ٧ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن من ٧ حتى ١٨  جرام

- تحرير محضر لأحد المخابز للتوقف عن إنتاج الخبز بدون إذن مسبق من الإدارة وبدون الحصول على أجازة من الإدارة خلال أيام العيد

- تحرير ٣  محاضر لأحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- تحرير ٤ محاضر لأحد المخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

- تحرير ٣ محضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر وقطر الرغيف بأى وسيلة من وسائل الإعلان.

نشرة أخبار محافظة البحيرة محافظة البحيرة اخبار المحافظات محافظ البحيرة البحيرة

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار محافظة البحيرة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبدالملك يتغزل في بامبو عقب هدفه بمرمى الأهلي

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية بجميع الطرق والمحاور

في حضرة الفيروس .. مأدبة طعام في حجرة العزل لمريض كورونا

التعليم : حوافز مادية مميزة للفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أول صور لـفوز فرج والشربيني بـ كأس العالم للإسكواش رجال وسيدات

التدعيم.. محمد فضل يوجه نصيحة لـ مسئولي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أعراض الحسد والعين والسحر .. وأسهل طريقة للعلاج

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ