تعاني منها السيدات والرجال.. كيفية علاج بروز عروق اليد

صرح الدكتور هيثم النجار أستاذ واستشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل، أن بروز عروق اليد برغم من أنها من أكثر المشاكل المتصلة بالتقدم في العمر إلا أنها تواجه الكثير من الشباب والمراهقين وحتى المتقدمين في العمر قليلًا لكنهم لم يصلوا للكهولة بعد، على الرغم من إنها ليست حالة مرضية مؤرقة لكن مظهرها قد يعطي بعض الأشخاص أعماراً خاطئة ويظهر الجلد بشكل رقيق ومتجعد نتيجة لقلة العناية والاهتمام وظهور عروق اليد قد يثير ضيقهم ويهز ثقتهم بأنفسهم ولا يعرف البعض أن هناك عمليات تجميلية تهتم بإزالة عروق اليد.



وقال الدكتور هيثم النجار أستاذ جراحات السمنة ونحت القوام والتجميل، قد يتسبب فقدان الوزن الزائد في ظهور عروق اليد بشكل أكثر بروزاً سواء كانت هذه الخسارة بناء على الرغبة الشخصية أو بسبب الاصابة بأي مرض، فقد يكون الهزال وفقدان الوزن بشكل كبير سببا من تلك الأسباب لأن الدهون ليست ضارة بالشكل الذي نتصوره بل إن هناك حدا معينا منها مهم ونافع للجسد ويصعب التخلص منه، وعند التخلص منه قد يسبب لك مشاكل أبعد بكثير من مجرد عروقٍ بارزة في يديك.



ونصح الدكتور هيثم النجار، قبل الإقدام على أي حلٍ أو علاج يجب التأكد من أنك تعطي جسدك حقه من العناية والاهتمام والغذاء والسوائل وأن جلدك يحصل على كفايته من العناية وأن مشكلتك لم يكن سببها الإهمال، وإذا كنت صغيرا في السن ولديك مشكلة ظهور عروق اليد بشكلٍ مفاجئ فلا تتوان عن زيارة أكثر من طبيب متخصص للاطمئنان على صحتك قبل أن تقرر أنها مشكلة تجميلية فالعروق لا تقرر البروز فجأة بدون سابق إنذارٍ هكذا.



وأوضح الدكتور هيثم النجار، أن المرشح المحتمل لعملية تجميل اليدين هو أي شخص يعاني من مشاكل في اليدين سواء كانت مشاكل وظيفية تستدعي التدخل الجراحي للعلاج أو مشاكل تجميلية مثل تغير لون الجلد وبعض البقع الجلدية أو بعض التجاعيد والترهلات في اليدين.

وقد تعاني منها الكثير وتسبب مشكلة كبيرة بسبب شكل اليد وبروز العرزوق لذلك يمكن ان تتفادي ذلك من خلال العلاج .