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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر البنزين الجديد.. رحلة أسعار المنتجات البترولية خلال آخر عامين

أسعار المواد البترولية
أسعار المواد البترولية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعندنية متمثلة في  لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، عن زيادة أسعار البنزين في مصر وذلك عقب اجتماعها المنعقد بانتهاء شهر يونيو الماضى، حيث جاءت التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021. 

سعر البنزين الجديد 

وتم تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

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وللمرة الثانية على التوالي ترتفع أسعار البنزين، اتسجل بجنة التعسر منذ بدء تطبيقها نوبتان خفض ومثلهما رفع للأسعار، ليسجل سعر البنزين استقرارا على ما قبل تطبيق المنظومة في  يوليو 2019.

رحلة سعر البنزين خلال عامان 

ويعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على اسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم بنهاية عام 2020، والتي جاءت كالآتي:

- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019 

بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019 

بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020 

بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيه

- أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه

- أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه

- أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه 

- أسعار المواد البترولية 23 أبريل 2021 

6,50 جنيه للتر البنزين 80

7.75 جنيه للتر البنزين 92

8.75 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن 

- أسعار المواد البترولية 23 يوليو 2021

6,75 جنيه للتر البنزين 80

8 جنيه للتر البنزين 92

9 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن 

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

و جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج .

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .

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