استجابة لـ«صدى البلد».. القابضة لمياه الشرب تجدد خط المياه لقرية سحالي بالبحيرة

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : "تغير خط المياه المتهالك مطلب أهالى قرية سحالي فى البحيرة" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أفادت بان ريف ومدينة مركز ابو حمص مدرج فى خطة الاحلال والتجديد للشركة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

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