محافظ البحيرة: لا زيادة في سعر تعريفة المواصلات

زيادة اسعار البنزين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكس والسرفيس وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف إلتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

زيادة في اسعار البنزين

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع اسعار الوقود الجديدة للربع السنوي ( يوليو ~ سبتمبر ) ٢٠٢١ إرتفاعاً طفيفاً بقيمة ٢٥ قرشاً عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع الحالى ، وذلك إعتباراً من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد ٦٧٥ قرشا/لتر بنزين٨٠ ، و٨٠٠ قرش/لتر بنزين أوكتان ٩٢، و٩٠٠ قرش/لتر بنزين أوكتين ٩٥ .

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي الوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع .

جانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية .

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021 ، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .

و كلف هشام أمنة، جميع الإدارات الفرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تم اتخاذها من قبل

وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود اي مشاكل او تكدسات .

وجارى المتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظة ( المرور والوحدات المحلية والمواقف ) ومتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .