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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهر بها توم كروز.. مواصفات وسعر بورشه GT3 911 موديل 2022

بورشه GT3 911 موديل
بورشه GT3 911 موديل 2022

بعدما ظهر بها النجم العالمي توم كروز، على حلبة سباقات الفورمولا 1 في بريطانيا خطفت كل الأنظار، و هي السيارة المقدمة من  شركة بورشه الألمانية العريقة، إنها النسخه الجديدة الرياضية المخصصة للحلبات GT3 911 موديل 2022، واحدة من أشرس اصدارات بورشه، و من أقوي السيارات حول العالم. 

أداء المحرك

تتمتع السيارة بورشه GT3 911 موديل 2022 بمحرك مكون من 6 اسطوانات Flat Six، سعة 4000 سي سي، بقوة 502 حصان، و 469 نيوتن. متر من عزم الدوران، و يمكنه الوصول الي 9.000 لفه بالدقيقة الواحدة.

تتسارع السيارة GT3 موديل 2022  من 0-100 كم/الساعة في 3.2  ثانية، و تصل لسرعة قصوي 317 كم/الساعة، متصلة بنوعين من ناقل الحركة PDK من 7 سرعات، وناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

تصميم السيارة

تحتوى سيارة بورشه على تصميم جديد لغطاء المحرك، و فتحتين تبريد، و اكصدام امامي مائل ، و فتحات هواء امامية قابلة للتعديل وفتحة تهوية كبيرة بالمنتصف عند الشبكة الامامية، بها عجلات رياضية بقياس 20 بوصة بالامام و 21 بوصة بالخلف من نوع الألومنيوم الخفيف.

عوامل الأمان

حملت السيارة بورشه GT3 موديل 2022 فرامل كبيرة مقاس 408 ملم بالامام، وبها اختيار فرامل من الكاربون سيراميك بقياس 410 ملم بالامام، و بها اضاءة خلفية مميزة تصميم دائري بارز و التي تحتوي على لمبات ليد نهارية رباعية، ومخارج عادم مزدوجة في منتصف الصادم الخلفي.

داخلية السيارة

حصلت السيارة بورشه GT3 911 على مقصورة داخلية بالمسات انيقه، منها عجلة القيادة الرياضية، مع مقاعد رياضية قابلة للتعديل في اربعة اتجاهات، مع امكانية اختيار مقاعد من الكاربون فايبر قابلة للتعديل، بها نظام تعليق double-wishbone متعدد الوصلات.

 

يبلغ سعر بورشه GT3 911  موديل 2022 حوالي 161 ألف دولار أمريكي، ما يعادل  2.5 مليون جنيه مصري.

بورشه GT3 911 موديل 2022 شركة بورشه موديل 2022 السيارات سيارة توم كروز

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