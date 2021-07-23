"كاف" يكشف مصير البطولات القارية بعد اعتماد دوري السوبر الإفريقى

كشف أحمد ولد يحيى النائب الثاني لـ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مصير البطولات القارية الحالية بعد موافقة (كاف) مؤاخرا على إنشاء بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال أحمد ولد يحيى في تصريحات أبرزتها إذاعة “نسمة” التونسية، أن البطولات الإفريقية الحالية ستبقى كما هي، في وجود بطولة دوري السوبر الإفريقي".

وأضاف ولد يحيى، أنه لا يمكن مقارنة دوري السوبر الإفريقي، ببطولة دوري السوبر الأوروبي التي رفضها اليويفا، مؤكدا إنهما يختلفان تماما.

وتابع ولد يحي:" استنتجنا أن منافساتنا الحالية تسجل خسائر كل عام، وأن أفضل المواهب تغادر القارة الإفريقية مع أول فرصة في أوروبا، وبالتالي لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال".

يذكر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، أعلن الجمعة الماضية، موافقته على إقامة دوري السوبر.

وأكد موتسيبي في مؤتمر صحفي عُقد بعد انتهاء الجمعية العمومية للكاف في المغرب، بأن الاتحاد وافق على إطلاق مشروع دوري السوبر الإفريقي على أن يتولى الموريتاني أحمد ولد يحيى مسئولية تنظيمه، مؤكدًا أنه سيساعد كافة الاتحادات ماديًا، وكذلك الأندية.

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا، إلى أن الكاف لم يستقر حتى الآن، على شكل السوبر الإفريقي، لكن من المتوقع أن يضم اقوى 20 فريقا في القارة.

وأوضحت التقارير، أن الأندية المرشحة للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، هي الأهلي والزمالك من مصر، والترجي والنجم الساحلي والإفريقي من تونس، والوداد والرجاء من المغرب.

مكافآت خيالية لبطل دوري السوبر الإفريقي:



وأشارت التقارير، أن مكافآت بطل دوري السوبر الإفريقي تصل إلى 20 مليون دولار.